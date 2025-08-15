Ασπροπάρης επιστρέφει στη Δαδιά – Συγκινητική ιστορία επιβίωσης τρία χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά

Τον Ιούλιο του 2022, η καταστροφική πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου απείλησε να αφανίσει σπάνια είδη της άγριας ζωής. Δύο νεοσσοί Ασπροπάρηδες σώθηκαν από τους ερευνητές, αφού ήταν αδύνατον να πετάξουν λόγω ηλικίας. Επέστρεψαν δακτυλιωμένοι στη φωλιά τους, ενώ οι γονείς συνέχισαν κανονικά τη φροντίδα τους. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, πέταξαν για το μεγάλο ταξίδι προς την Αφρική.

Ο εντοπισμός-έκπληξη στη Βουλγαρία

Τον Αύγουστο του 2025, οι ερευνητές της Bulgarian Society for the Protection of Birds εντόπισαν έναν από τους δύο νεοσσούς στη Βουλγαρία. Η τοποθέτηση πομπού αποκάλυψε ότι πρόκειται για το πουλί που γεννήθηκε στις στάχτες της Δαδιάς και τώρα αναζητά στην ορεινή Ροδόπη τον ιδανικό τόπο για φωλιά και αναπαραγωγή.

Ένα από τα τελευταία πέντε ζευγάρια στην Ελλάδα

Σήμερα, η Θράκη φιλοξενεί τα μόλις πέντε ζευγάρια Ασπροπάρηδων που έχουν απομείνει σε όλη την Ελλάδα. Η δραματική μείωση οφείλεται κυρίως σε δηλητηριασμένα δολώματα, παράνομο κυνήγι και καταστροφή ενδιαιτημάτων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική όπου διαχειμάζουν.

Σημάδια αναγέννησης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

Η ερευνήτρια Ελισάβετ Κρετ από την Εταιρία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκηςτονίζει πως η επιστροφή του Ασπροπάρη είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. «Η φύση ανακάμπτει, αλλά χρειάζεται χρόνος και υπομονή», αναφέρει, σημειώνοντας ότι πολλά είδη, όπως οι χελώνες, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά.

Παρακολούθηση και προστασία

Η παρακολούθηση του Ασπροπάρη συνεχίζεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»του WWF Ελλάς, σε συνεργασία με 11 περιβαλλοντικές ΜΚΟ, με στόχο την προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας της Θράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ