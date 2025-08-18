Έβρος: Όταν η αλληλεγγύη νικά την πύρινη καταστροφή-Έχτισαν ξανά με έρανο το σπίτι συγχωριανού τους

Δεκαοκτώ μήνες μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023, οι κάτοικοι του ακριτικού χωριού Κίρκη στον Έβρο κατάφεραν να παραδώσουν το πρώτο ανοικοδομημένο σπίτι σε κτηνοτρόφο που είχε χάσει τα πάντα.

Τότε, συνολικά 26 έως 27 κτίσματα μετατράπηκαν σε στάχτη. Ανάμεσα στους πληγέντες βρισκόταν και ο Χριστόφορος Παναγιωτίδης, ένας κτηνοτρόφος που είχε φτάσει στο χωριό από τον Καύκασο πριν από τρεις δεκαετίες.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Κίρκης, με πρόεδρο τη Βασιλική Παντελίδου, ανέλαβε πρωτοβουλία για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Η φράση που χαρακτήρισε την προσπάθεια: «Η αλληλεγγύη χτίζει σπίτια, η αδιαφορία φέρνει στάχτες».

Οι τρόποι συγκέντρωσης χρημάτων ήταν ποικίλοι:



-Έρανοι από τους συγχωριανούς

-Ειδικά σχεδιασμένα μπλουζάκια

- Δωρεές από επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης

- Συνεισφορές πολιτών από όλη τη χώρα

Σήμερα, το σπίτι του κτηνοτρόφου Παναγιωτίδη στέκει ξανά όρθιο. «Θα μπορέσω να ζήσω πάλι, να κάνω όνειρα. Να έρθουν τα παιδιά μου στο σπίτι», δήλωσε συγκινημένος ο ίδιος, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση.

Η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου τονίζει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Στόχος είναι η ανοικοδόμηση των πρώτων δέκα σπιτιών που ήταν πλήρως λειτουργικά πριν από τη φωτιά του 2023. «Προσπαθούμε με κάθε τρόπο όλοι μας να ζωντανέψουμε τον τόπο μας. Θέλουμε να κρατήσουμε, να ανοίξουν ξανά όλες οι πόρτες, να φωτίσουν ξανά όλα τα σπίτια», υπογραμμίζει η κ. Παντελίδου.

