Ασταμάτητος ο Δουβίκας: Σκόραρε ξανά απέναντι στην Λέτσε και οδήγησε την Κόμο στην ανατροπή (video)

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να δείχνει πως βρίσκεται σε «δαιμονιώδη» φόρμα και συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο στην Serie A, καθώς σκόραρε ξανά.

Η Κόμο αντιμετωπίζει την Λέτσε, και παρόλο που οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 13', η ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγκας απάντησε άμεσα πέντε λεπτά μετά με τον συνήθη ύποπτο Τάσο Δουβίκα. Μετά από παράλληλο γύρισμα του Ροντρίγκεζ σε μια αντεπίθεση, ο διεθνής επιθετικός βρέθηκε στο σωστό σημείο και με ένα πολύ όμορφο πλασέ ισοφάρισε για την Κόμο, η οποία με άλλα δυο γκολ στο 36' και το 44' προηγείται ήδη με 3-1 στο ημίχρονο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό ήταν το 9ο γκολ του Δουβίκα στην Serie A το οποίο τον κατατάσσει στην δεύτερη θέση των σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος.

