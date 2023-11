Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί… τρία χρόνια και 9 μήνες μετά

Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε το πρώτο 9μηνο του 2023 για το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί» και ειδικότερα για το οικοσύστημα έξυπνης κινητικότητας astyMOVE.



Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Αστυπάλαια- Έξυπνο και Αειφόρο νησί» που βρίσκεται πλέον στο τρίτο έτος υλοποίησής του, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων μέσω του μετασχηματισμού της Αστυπάλαιας σε υπόδειγμα πράσινης κινητικότητας και κυκλικής οικονομίας, τόσο σε ότι αφορά τις μετακινήσεις όσο και στο σκέλος της παραγωγής ενέργειας.



Στον πυλώνα της έξυπνης κινητικότητας, η λειτουργία της υπηρεσίας vehicle sharing «astyGO» σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες shuttle service «ASTYBUS» - με το συντονισμό της Kosmocar και αποκλειστικά μέσω ηλεκτρικών οχημάτων - ολοκληρώνουν το καινοτόμο οικοσύστημα έξυπνης και οικολογικής μετακίνησης στο νησί της Αστυπάλαιας. Έτσι όλες οι ανάγκες μετακίνησης στο νησί, μπορούν να πραγματοποιηθούν με εύκολο και απλό τρόπο μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής «astyMOVE» ενσωματώνοντας με καινοτόμο τρόπο όλες τις υπηρεσίες στο smartphone του επισκέπτη και του μόνιμου κατοίκου της Αστυπάλαιας.



Τα αποτελέσματα της περιόδου Ιαν – Σεπ 2023 δικαιώνουν την επιλογή της Έξυπνης κινητικότητας ως μία βασική πρόταση μετακίνησης ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού.

Ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά Volkswagen ID.Buzz της υπηρεσίας «ASTYBUS», την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «K2», διένυσαν 168.300 χλμ το διάστημα Ιαν – Σεπ 2023, πραγματοποιώντας 25.503 διαδρομές την ίδια περίοδο. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το 25% των μόνιμων κατοίκων της Αστυπάλαιας χρησιμοποίησαν το «ASTYBUS», γεγονός που αναδεικνύει την αποδοχή και υιοθέτηση των λύσεων έξυπνης κινητικότητας από την τοπική κοινωνία.



Αντίστοιχα, με την υπηρεσία «astyGO» η οποία πραγματοποιείται με την χρήση των ηλεκτρικών Volkswagen ID.3, του eScooter SEAT MO 125 και των πανίσχυρων eBikes της Ducati, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 895 διαδρομές σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση +84% σε σχέση με το 2022, με έως και 1,4 χρήστες την ημέρα, ανά όχημα, να το «μοιράζονται», κάνοντας πράξη το μοντέλο του vehicle sharing στην Αστυπάλαια.



Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών, τον Ιούνιο του 2022, οι χρήστες του οικοσυστήματος «astyMOVE» διένυσαν περισσότερα από 373.000 χλμ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα Volkswagen, μετακινήσεις που θα ισοδυναμούσαν με επιβάρυνση 44,8 τόνων CO2 εφόσον πραγματοποιούνταν με αυτοκίνητα κινητήρων εσωτερικής καύσης (μ.ο. 120 γρ / χλμ).



H Kosmocar και τo οικοσύστημα Έξυπνης κινητικότητας astyMOVE και έχει ήδη λάβει κορυφαίες διακρίσεις από έγκριτους θεσμικούς οργανισμούς, όπως:

Gold διάκριση στην κατηγορία «H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη» στην απονομή των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) 2022, ενώ: η δέσμευση της εταιρείας στην ανάδειξη και προαγωγή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας αναγνωρίστηκε στα Mobility Awards 2023 με το κορυφαίο βραβείο "Car Company of the Year" και τρία βραβεία Gold στις κατηγορίες Mobility as a Service (MaaS), Urban Transport και Ride Hailing and Car Sharing.



Στα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η εμπιστοσύνη των χρηστών, οι οποίοι επιβραβεύουν την εφαρμογή astyMOVE με ποσοστό ικανοποίησης 90%.

Η ενσωμάτωση ενός επιτυχημένου οικοσυστήματος κινητικότητας στο νησί της Αστυπάλαιας, που εγκωμιάζεται από χρήστες και έγκριτους οργανισμούς, αποτελούν απόδειξη αλλά και επιβράβευση της δέσμευσής της Kosmocar - Volkswagen στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την κοινωνία.