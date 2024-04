«Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί» Υπόδειγμα πράσινης κινητικότητας το 2023

Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε το 2023 για το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί».

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Αστυπάλαια - Έξυπνο και Αειφόρο νησί», που βρίσκεται πλέον στο τρίτο έτος υλοποίησής του, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων μέσω του μετασχηματισμού της Αστυπάλαιας σε υπόδειγμα πράσινης κινητικότητας και κυκλικής οικονομίας, τόσο σε ότι αφορά τις μετακινήσεις όσο και στο σκέλος της παραγωγής ενέργειας.



Το 2023, με την αρωγή του εξειδικευμένου προγράμματος επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων «e-astypalea» και την επιπρόσθετη επιδότηση από την Kosmocar και το Volkswagen Group, η Αστυπάλαια πέτυχε μια σημαντική πρωτιά για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: περισσότερα από 2 στα 3 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφορήσαν στο νησί ήταν ηλεκτρικά.

Πιο συγκεκριμένα, από τα 57 νέα επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2023 από δημότες και επιχειρήσεις της Αστυπάλαιας, τα 39 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, με την χρήση του προγράμματος επιδοτήσεων e-astypalea. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορούσαν αποκλειστικά μοντέλα της Volkswagen! Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2024 αναμένεται να κυκλοφορούν στην Αστυπάλαια περισσότερα από 150 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Στον πυλώνα της έξυπνης κινητικότητας, το καινοτόμο οικοσύστημα έξυπνης και οικολογικής μετακίνησης μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής “astyMOVE” αγκαλιάστηκε από ακόμα περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού στην 2η χρονιά πλήρους εφαρμογής του.



Η υπηρεσία vehicle sharing “astyGO” πρόσφερε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες την δυνατότητα επιλογής διαμοιρασμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ID.3 της Volkswagen, των eScooters SEAT MO 125 και των πανίσχυρων eBikes της Ducati για σχεδόν 900 χρήσεις, μια αύξηση 84% σε σχέση με το 2022. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα από την συγκεκριμένη υπηρεσία, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Volkswagen καλύψαν στο μικρό νησί της Αστυπάλαιας απόσταση 12.500 χιλιομέτρων σε λιγότερο από 4 μήνες.







Εντυπωσιακά ήταν και τα αποτελέσματα της υπηρεσίας shuttle service “ASTYBUS”, την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «K2», με την πολύτιμη συμβολή των εταιριών Alpha Bank και SKY express. Καθόλη την διάρκεια του 2023, τα ηλεκτρικά Volkswagen ID.Buzz διάνυσαν σχεδόν 200.000 χλμ , πραγματοποιώντας την ίδια περίοδο περισσότερες από 27.800 διαδρομές. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι περίπου το 25% των μόνιμων κατοίκων της Αστυπάλαιας χρησιμοποίησαν το “ASTYBUS”, γεγονός που αναδεικνύει την αποδοχή και υιοθέτηση των λύσεων έξυπνης κινητικότητας από την τοπική κοινωνία.

Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών τον Ιούνιο του 2022, οι χρήστες του οικοσυστήματος “astyMOVE” διένυσαν περισσότερα από 390.000 χλμ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα Volkswagen, μετακινήσεις που θα ισοδυναμούσαν με επιβάρυνση 46,8 τόνων CO2 εφόσον πραγματοποιούνταν με αυτοκίνητα κινητήρων εσωτερικής καύσης (μ.ο. 120 γρ / χλμ).

H Kosmocar και τo οικοσύστημα Έξυπνης κινητικότητας “astyMOVE” έχει λάβει κορυφαίες διακρίσεις από έγκριτους θεσμικούς οργανισμούς, όπως:

Gold διάκριση στην κατηγορία «H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη» στην απονομή των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) 2022

Το κορυφαίο βραβείο "Car Company of the Year" και τρία βραβεία Gold στις κατηγορίες “Mobility as a Service (MaaS)”, “Urban Transport” και “Ride Hailing and Car Sharing” στα “Mobility Awards” 2023, αναγνωρίζοντας την δέσμευση της εταιρείας στην ανάδειξη και προαγωγή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η εμπιστοσύνη των χρηστών, οι οποίοι επιβραβεύουν τo οικοσύστημα astyMOVE με ποσοστό ικανοποίησης 90%.

Το 2024 θα αποτελέσει μια ακόμα χρονιά-σταθμό για το πρόγραμμα «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί», καθώς στα ήδη υλοποιημένα προγράμματα της ηλεκτροκίνησης και του οικοσυστήματος μετακίνησης, θα προστεθεί και η υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος παραγωγής «πράσινης» ενέργειας μέσω της δημιουργίας ενός υβριδικού ενεργειακού συστήματος βασισμένου σε φωτοβολταϊκά, ικανού να καλύψει το 60% των συνολικών ενεργειακών αναγκών του νησιού.