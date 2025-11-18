Ασύλληπτη τραγωδία: Μωράκι υπέστη ανακοπή και έχασε μέρος της γλώσσας του - Ήπιε αποφρακτικό υγρό

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα μωρό 13 μηνών, στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας υπέστη καρδιακή προσβολή και έχασε τη μισή του γλώσσα αφού κατά λάθος ήπιε καθαριστικό αποχετεύσεων νομίζοντας ότι ήταν γάλα.

Σύμφωνα με την DailyMail o Sam Anwar Alshameri βρήκε το αποφρακτικό υγρό ενώ η μητέρα του καθάριζε το διαμέρισμα της οικογένειας στο Μπέρμιγχαμ τον Μάιο. Το νήπιο υπέστη σοβαρά εγκαύματα στις αναπνευστικές οδούς, τα χείλη, το στόμα και τη γλώσσα του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου μια ομάδα 27 γιατρών και νοσοκόμων πάλεψαν για να του σώσουν τη ζωή.

Στη συνέχεια, παρέμεινε δύο μήνες στην ΜΕΘ. Δεν μπορεί να φάει, να πιει ή να μιλήσει, ενώ τα χείλη του έχουν σχεδόν κλείσει εντελώς λόγω των εγκαυμάτων. «Νόμιζε ότι το μπουκάλι ήταν γάλα. Όταν καταλάβαμε τι είχε συμβεί, είχε ήδη αρχίσει να τον καίει».

Δεν μπορεί να πιει ή να φάει

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Γυναικών και Παιδιών του Μπέρμιγχαμ και ενώ βρισκόταν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, υπέστη καρδιακή προσβολή. «Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο, τα αναπνευστικά του όργανα και το στόμα του είχαν υποστεί εγκαύματα και τώρα δεν μπορεί να μιλήσει. Μου είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έπρεπε να βρουν τον καλύτερο γιατρό, επειδή ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο» είπε ο πατέρας του παιδιού.

Η καρδιά του Σαμ σταμάτησε να χτυπά για σχεδόν τρία λεπτά, προτού οι γιατροί καταφέρουν να του κάνουν ανάνηψη. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τον σωλήνα σίτισης από τη μύτη του Σαμ και να τοποθετήσουν έναν μόνιμο σωλήνα απευθείας στο στομάχι του. Το στόμα του έχει αρχίσει να κλείνει και τώρα έχει μόνο ένα μικρό άνοιγμα, το οποίο είναι πολύ μικρό για να καταπιεί τροφή ή ποτό.

«Δεν ξέρουν τι συμβαίνει, γιατί κάθε γιατρός μου λέει κάτι διαφορετικό». Το μωρό βρίσκεται σε λίστα αναμονής για επείγουσα χειρουργική επέμβαση, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία, αλλά έχει βγει από το νοσοκομείο και βρίσκεται στο σπίτι.