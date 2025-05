Αταμάν: «Επειδή δεν είμαι Έλληνας, δεν με νοιάζει αν θα παίξω τελικό απέναντι σε μια ελληνική ή μια γαλλική ομάδα»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται για δεύτερη διαδοχική σεζόν σε Final Four της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που παραχώρησε ανέφερε πως δεν τον απασχολεί αν θα αντιμετωπίσει στον τελικό μία ελληνική ή γαλλική ομάδα καθώς δεν είναι Έλληνας ενώ υπογράμμισε πως πρέπει όλοι να ευχαριστηθούν τα δύο μεγάλα ματς.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη NOVA:

Για την ευκαιρία του back to back: «Αν θέλεις να μιλήσω ειλικρινά, δεν σκέφτομαι ποτέ το back to back. Απλά επικεντρώνομαι στη σεζόν που παίζουμε και θέλω να κερδίσω με τους παίκτες μου άλλη μια φορά. Πιστεύω πως έχουμε τις δυνατότητες και την εμπειρία. Ύστερα μπορεί να είναι δύο, τρία, τέσσερα συνεχόμενα, για εσάς μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά για μένα είναι σημαντικό πρώτα από όλα να φτάσουμε στο Final Four, γιατί είναι κάτι που καταφέρνεις μετά από 39 παιχνίδια. Μετά να κερδίσουμε τον ημιτελικό και τέλος τον τίτλο».

Για το αν είναι επικίνδυνο να παίξει ο Λεσόρ: «Φυσικά είναι επικίνδυνο. Αν τον βάλεις μετά από 2-3 προπονήσεις, είναι επικίνδυνο. Για αυτό ζήτησα από το ιατρικό επιτελείο μετά τους ημιτελικούς του ελληνικό πρωταθλήματος να κάνει μια εβδομάδα προετοιμασίας με την ομάδα. Στο 5 εναντίον 5 στην προπόνηση η ένταση σαν αυτή του αγώνα. Θα δω πως είναι. Δεν παίζει κανένας νέος, για τον Ματίας είναι το ίδιο να παίζει στο 5 εναντίον 5 ή στο Final Four. Νομίζω ότι έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε την κατάστασή του».

Για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι καλή ομάδα. Ειδικά στο δεύτερο μέρος της σεζόν, αφού ο ΜακΚόλουμ πήγε στην ομάδα ξεκίνησαν να παίζουν πολύ καλύτερα, με περισσότερη οργάνωση. Έχασαν πολλούς ψηλούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, άλλαξαν πολλούς παίξεις στη θέση του σέντερ, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα ο Νάιτζελ Χέιζ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Euroleague. Έχουν παίκτες με μεγάλη εμπειρία όπως ο Μπόλντγουιν, ο Γκούντουριτς, ο Μέλι, ο Σανλί. Είναι μια καλή ομάδα. Ο Σάρας είναι προπονητής με μεγάλη εμπειρία πια και η Φενέρ τελείωσε την κανονική περίοδο με μια νίκη περισσότερη από εμάς, στη δεύτερη θέση. Τους κερδίσαμε δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

