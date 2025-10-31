Athens Bar Show 2025: 15 χρόνια έμπνευσης, δημιουργίας και υπευθυνότητας

Η καρδιά του παγκόσμιου bartending χτυπά ξανά στην Αθήνα. Το Athens Bar Show, ο θεσμός που ανέδειξε τη χώρα μας ως διεθνές σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία, τη δημιουργικότητα και τα spirits, επιστρέφει στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιορτάζοντας 15 χρόνια καινοτομίας, γνώσης και ανθρώπων που εμπνέουν με το έργο και το πάθος τους.

Αναγνωρισμένο διεθνώς ως κορυφαία πλατφόρμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, το Athens Bar Show έχει εξελιχθεί μέσα από τη συμβολή της παγκόσμιας κοινότητας των bartenders, που κάθε χρόνο επιστρέφουν στην Αθήνα για να μοιραστούν γνώση, να εμπνεύσουν και να εξελίξουν τη βιομηχανία.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), του Δήμου Αθηναίων, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Athens Bar Show στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς προορισμού φιλοξενίας, τουρισμού και γαστρονομίας.

Για δύο ημέρες, η Τεχνόπολη θα μεταμορφωθεί σε ένα παγκόσμιο κέντρο φιλοξενίας και δημιουργίας, φιλοξενώντας εκατοντάδες εκθέτες, δεκάδες σεμινάρια, masterclasses και γευστικές εμπειρίες. Το Athens Bar Show ενώνει κάθε χρόνο τους σημαντικότερους επαγγελματίες του κλάδου, από bartenders και brand ambassadors μέχρι και επιχειρηματίες και δημιουργούς, αποτελώντας σημείο συνάντησης, ανταλλαγής γνώσης και έμπνευσης για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα.

Φέτος, η έκθεση κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον, θέτοντας στόχο μια διοργάνωση 100% χωρίς πλαστικό μιας χρήσης. Με τη χρήση ανακυκλώσιμων και γυάλινων ποτηριών και με πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το Athens Bar Show αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα, η ποιότητα και ο σεβασμός στο περιβάλλον μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο ποτήρι. Στη φετινή δέσμευση για βιωσιμότητα και ποιότητα συμβάλλουν ουσιαστικά οι συνεργάτες που πλαισιώνουν τη διοργάνωση: τα γυάλινα ποτήρια υψηλής αισθητικής της LAV Horeca, διαθέσιμα στους εκθέτες για τις γευστικές δοκιμές, ενισχύουν την εμπειρία fine drinking της έκθεσης, η Winterhalter υποστηρίζει τη δέσμευση για 100% χωρίς πλαστικό περιβάλλον, παρέχοντας επαγγελματικά συστήματα καθαρισμού ποτηριών με τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης πόρων, η Ice Kingdom εξασφαλίζει τον πάγο ανώτερης ποιότητας που συμβάλλει στη δημιουργία άψογων cocktails ενώ η συνεργασία με τη Βίκος, Επίσημο Χορηγό Ενυδάτωσης, παρέχει στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε φυσικό μεταλλικό νερό, στηρίζοντας τη φιλοσοφία της υπεύθυνης και ποιοτικής φιλοξενίας. Όλοι μαζί, συνθέτουν μια εμπειρία που τιμά τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την ουσία της ελληνικής φιλοξενίας.

Η 15η επέτειος της διοργάνωσης ξεκινά εορταστικά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου με το Official Opening Party Athens Bar Show x METAXA στο Κέντρο Αθηνών, μια βραδιά με live εμφάνιση του Νίκου Απέργη, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο και ένα ποτό METAXA για όλους.



Φέτος, το Athens Bar Show επιλέγει να εγκαινιάσει την επετειακή εβδομάδα με μια ελληνική βραδιά, ως ένα θερμό καλωσόρισμα με έντονο local στοιχείο στην παγκόσμια κοινότητα bartenders, δημιουργών και επαγγελματιών που ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να γιορτάσουν μαζί μας 15 χρόνια έμπνευσης και φιλοξενίας.

Η εμπειρία κορυφώνεται την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου με το International Closing Party, αφιερωμένο στα 15 χρόνια του Athens Bar Show. Η Τεχνόπολη θα μεταμορφωθεί σε ένα μοναδικό cocktail playground, με 30+ pop-up bars από κορυφαία bars του κόσμου, διεθνείς παρουσίες και ατμόσφαιρα γιορτής. Τη μουσική και τους DJs της βραδιάς υπογράφει ο Athens DeeJay, με τον star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλο και τον DJ Κώστα Ζήκο να δημιουργούν το απόλυτο soundtrack για το φινάλε της επετειακής χρονιάς, μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και θετική διάθεση.

Από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, η Athens Bar Week 2025 θα αναδείξει την Αθήνα σε επίκεντρο της παγκόσμιας bar κουλτούρας, με περισσότερα από 200 bar events, guest shifts και pop-ups σε όλη την πόλη. Για πέντε ημέρες, τα κορυφαία bars της Ελλάδας και του εξωτερικού θα ενώσουν δυνάμεις, γεμίζοντας την πρωτεύουσα με τον πιο δυναμικό ρυθμό της χρονιάς, μια γιορτή fine drinking, δημιουργικότητας και γαστρονομίας που αναδεικνύει τη θέση της Ελλάδας ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γεύσης και φιλοξενίας παγκοσμίως.

Με κοινό όραμα την ασφάλεια και την υπεύθυνη διασκέδαση, το Athens Bar Show και η Freenow, Επίσημος Συνεργάτης Μετακίνησης, ενώνουν δυνάμεις, προωθώντας το μήνυμα «Don’t Drink and Drive» και εξασφαλίζοντας ασφαλείς μετακινήσεις για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της Athens Bar Week και των παράλληλων εκδηλώσεων. Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, η Freenow θα διαθέτει ειδικά pick-up και drop-off σημεία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων καθ’ όλη τη διάρκεια του Athens Bar Show και του Closing Party, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις με ασφάλεια και άνεση.