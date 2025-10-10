Athens Coffee Days 2025: Δύο ημέρες αφιερωμένες στον καφέ και την καινοτομία από τη Nestlé Professional

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου, το Nestlé Experience Center, ο νέος και μοντέρνος χώρος της Nestlé Professional στο Μαρούσι, φιλοξένησε το Athens Coffee Days 2025, ένα διήμερο αφιερωμένο στην τέχνη του καφέ, την καινοτομία και τη γνώση. Η εκδήλωση συγκέντρωσε επαγγελματίες του κλάδου και λάτρεις του καφέ, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδύασε εκπαίδευση, γευσιγνωσία και δημιουργική αλληλεπίδραση.

Ο σχεδιασμός των δράσεων πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Academista σε συνεργασία με τους Coffee Ambassadors της Nestlé Professional, προσφέροντας ένα άρτια οργανωμένο και εμπνευσμένο πρόγραμμα. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν, με εντυπωσιακή προσέλευση και ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για δράσεις που ενώνουν τη γνώση, την ανταλλαγή εμπειριών και το πάθος για ποιοτικό καφέ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές ομιλίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την επιχειρηματικότητα στον χώρο του καφέ, καθώς και παρουσιάσεις για τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων. Περιλάμβανε, επίσης, βιωματικά workshops με συνδυασμούς brunch και καφέ, και ενότητες που συνέδεσαν τον καφέ με τον κόσμο του κρασιού, της μουσικής και της αρωματοποιίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν cupping sessions «ταξιδεύοντας» από την Κεντρική Αμερική σε «supernatural» και «ξεχασμένα» είδη καφέ, να ακούσουν αυθεντικές ιστορίες από γυναίκα παραγωγό καφέ στην Κολομβία και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό γευσιγνωσίας.

Το διήμερο ολοκληρώθηκε με ένα coffee party στον εξωτερικό χώρο του Nestlé Experience Center, με μουσική, cocktails από Nescafé και Perrier, και ευκαιρίες για networking σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το Athens Coffee Days 2025 αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε τη δυναμική της κοινότητας του καφέ στην Ελλάδα και έθεσε τις βάσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες από τη Nestlé Professional, που ενισχύουν την εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιωματική εμπειρία στον κλάδο του καφέ.