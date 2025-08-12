Ατρόμητη αστυνομικός βουτά στο νερό για να πιάσει κλέφτη - Επιχείρησε να την πνίξει

Τις δραματικές στιγμές που έζησε μια αστυνομικός στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια καταδίωξης ενός κλέφτη αυτοκινήτων κατέγραψε η κάμερα, με τη γυναίκα να μη διστάζει να βουτήξει στο νερό προκειμένου να συλλάβει τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να την πνίξει.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος της αστυνομικού δείχνει τη στιγμή που η ίδια και ο συνάδελφός της πηδούν στο νερό στα ανοιχτά των Rockaways -ακολουθώντας έναν φερόμενο ως κλέφτη αυτοκινήτων από το Κουίνς, ο οποίος έκανε την βουτιά για να αποφύγει τη σύλληψη.



Στο βίντεο φαίνεται ο 24χρονος ύποπτος να περπατά κατά μήκος μιας αποβάθρας και να βουτά στον κολπίσκο του Ιστ Ρόκαγουεϊ, παρά το γεγονός ότι η αστυνομικός του ζητά να μείνει ακίνητος.

Η αποφασισμένη αστυνομικός αρχίζει να βγάζει τον εξοπλισμό της, καθώς ο συνάδελφός της ζητά βοήθεια από την Λιμενική Μονάδα του τμήματος μέσω ασυρμάτου.

A suspected car thief tried to make his escape by diving into the water.



He didn’t count on our dedicated @NYPD101Pct officers following him without hesitation, putting duty before danger.



Their quick action ended the chase safely, bringing him onto shore, and into custody. pic.twitter.com/QDNqqG7YvO — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 10, 2025

Δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα αστυνομικός πηδά στο νερό πίσω από τον 24χρονο, ο οποίος την σπρώξει κάτω από το νερό.

Σύντομα ο δεύτερος αστυνομικός πέφτει κι αυτός στο νερό για να βοηθήσει τη γυναίκα και τελικά οι δυο τους συλλαμβάνουν και μεταφέρουν τον ύποπτο στην ακτή.

Ο 24χρονος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο, καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε πληθώρα περιπτώσεων.

«Τα περάσαμε όλα αυτά για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο;» είπε τελικά η αστυνομικός στον 24χρονο, με τον ίδιο να απαντά: «Ναι, το ξέρω, ήταν ηλίθιο».

«Ένας ύποπτος για κλοπή αυτοκινήτων προσπάθησε να δραπετεύσει βουτώντας στο νερό», δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο X. «Δεν υπολόγιζε ότι οι αφοσιωμένοι αστυνομικοί μας του @NYPD101Pct θα τον ακολουθούσαν χωρίς δισταγμό, βάζοντας το καθήκον πάνω από τον κίνδυνο».

«Η γρήγορη ενέργειά τους τερμάτισε με ασφάλεια την καταδίωξη, φέρνοντάς τον στην ακτή και συλλαμβάνοντας τον».