Ατρόμητη αστυνομικός βουτά στο νερό για να πιάσει κλέφτη - Επιχείρησε να την πνίξει
Ο 24χρονος είχε μόλις κλέψει ένα αυτοκίνητο και έχοντας γίνει αντιληπτός από αστυνομικούς, προσπάθησε να διαφύγει πέφτοντας στο νερό.
Τις δραματικές στιγμές που έζησε μια αστυνομικός στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια καταδίωξης ενός κλέφτη αυτοκινήτων κατέγραψε η κάμερα, με τη γυναίκα να μη διστάζει να βουτήξει στο νερό προκειμένου να συλλάβει τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να την πνίξει.
Το βίντεο από την κάμερα σώματος της αστυνομικού δείχνει τη στιγμή που η ίδια και ο συνάδελφός της πηδούν στο νερό στα ανοιχτά των Rockaways -ακολουθώντας έναν φερόμενο ως κλέφτη αυτοκινήτων από το Κουίνς, ο οποίος έκανε την βουτιά για να αποφύγει τη σύλληψη.
Στο βίντεο φαίνεται ο 24χρονος ύποπτος να περπατά κατά μήκος μιας αποβάθρας και να βουτά στον κολπίσκο του Ιστ Ρόκαγουεϊ, παρά το γεγονός ότι η αστυνομικός του ζητά να μείνει ακίνητος.
Η αποφασισμένη αστυνομικός αρχίζει να βγάζει τον εξοπλισμό της, καθώς ο συνάδελφός της ζητά βοήθεια από την Λιμενική Μονάδα του τμήματος μέσω ασυρμάτου.
Δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα αστυνομικός πηδά στο νερό πίσω από τον 24χρονο, ο οποίος την σπρώξει κάτω από το νερό.
Σύντομα ο δεύτερος αστυνομικός πέφτει κι αυτός στο νερό για να βοηθήσει τη γυναίκα και τελικά οι δυο τους συλλαμβάνουν και μεταφέρουν τον ύποπτο στην ακτή.
Ο 24χρονος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο, καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε πληθώρα περιπτώσεων.
«Τα περάσαμε όλα αυτά για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο;» είπε τελικά η αστυνομικός στον 24χρονο, με τον ίδιο να απαντά: «Ναι, το ξέρω, ήταν ηλίθιο».
«Ένας ύποπτος για κλοπή αυτοκινήτων προσπάθησε να δραπετεύσει βουτώντας στο νερό», δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο X. «Δεν υπολόγιζε ότι οι αφοσιωμένοι αστυνομικοί μας του @NYPD101Pct θα τον ακολουθούσαν χωρίς δισταγμό, βάζοντας το καθήκον πάνω από τον κίνδυνο».
«Η γρήγορη ενέργειά τους τερμάτισε με ασφάλεια την καταδίωξη, φέρνοντάς τον στην ακτή και συλλαμβάνοντας τον».