Σοβαρό ατύχημα για τον διάσημο σχεδιαστή αυτοκινήτων Giorgetto Giugiaro

Ο διάσημος σχεδιαστής αυτοκινήτων Giorgetto Giugiaro νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Giovanni Paolo II στην Ολμπία μετά από σοβαρό ατύχημα στην Costa Smeralda, όταν το SUV, που οδηγούσε βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε. Ο 86χρονος ήξερε πολύ καλά το δρόμο καθώς κατοικεί χρόνια κοντά στο σημείο που έγινε το ατύχημα.

Η έξοδος από το δρόμο και η ανατροπή του SUV έγινε στις στροφές του Abbiadori, στην περιοχή Αρτζατσένα κοντά στο Porto Cervo, στην καρδιά της Costa Smeralda. Η θερινή του κατοικία ήταν πολύ κοντά στην πόλη La Celvia — ανάμεσα στην Cala di Volpe και Romazzino. Ο μύθος της αυτοκίνησης θέλει ο Ιταλός σχεδιαστής και επιχειρηματίας, από τη Garessio (Cuneo), να σχεδίασε εκεί τα μοντέλα: Volkswagen Golf, Lancia Delta και DeLorean DMC‑12 (από την ταινία «Back to the Future») αλλά και την Lotus Esprit S1 που εμφανίζεται στην ταινία James Bond «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε». Μάλιστα στην περιοχή κοντά στην βίλα του Giugiaro κινηματογραφήθηκε μια σκηνή καταδίωξης της ταινίας. Ξεκίνησε τη συνεργασία με Volkswagen και Fiat, τη δεκαετία του '70 ενώ το 1999 ανακηρύχθηκε «Car Designer of the Century» και έχει σχεδιάσει περίπου 400 μοντέλα, όπως την Alfa Romeo Alfasud, το Fiat Panda και την Maserati Ghibli.

Ο σχεδιαστής είναι βαθιά συνδεδεμένος με την Gallura, καθώς ήταν από τους πρώτους κατοίκους της Costa Smeralda: Αγόρασε σπίτι εκεί το 1978, όμως ήδη από τη δεκαετία του 1960 επισκεπτόταν αυτό το μικρό κομμάτι γης που αναδείχθηκε από τον Karim Aga Khan.

Αυτή τη φορά ο Giugiaro οδηγούσε μόνος του το Land Rover Defender στους στενούς δρόμους του Abbiadori. Για λόγους που ακόμη διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε λασπωμένη πλαγιά, όπου και το όχημα ανατράπηκε πολλές φορές για να καταλήξει στο πλάι, πάνω στο οδόστρωμα.

Φωτογραφία από το λογαριαμό X της Πυροσβεστικής (Virgili del Fuoco )

Κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα και τον μετέφεραν με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο Giovanni Paolo II στην Ολμπία. Αρχικά η κατάστασή του φαινόταν σοβαρή, αλλά στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε και οι γιατροί δεν ανησυχούν πλέον, παρότι υπέστη πολλαπλά τραύματα. Η πυροσβεστική της Αρτζατσένα και η τοπική αστυνομία απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες για το πώς συνέβη το ατύχημα.