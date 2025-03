«Avengers: Doomsday»: Η Marvel αποκάλυψε τους αστέρες του Χόλιγουντ που πρωταγωνιστούν στην ταινία

Οι Εκδικητές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για το «Avengers: Doomsday». Η Marvel αποκάλυψε το εντυπωσιακό καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ σε ένα live stream που κράτησε σχεδόν πεντέμισι ώρες.

Το πρώτο όνομα που αποκαλύφθηκε ήταν αυτό του Chris Hemsworth (Thor) το οποίο αναγραφόταν στο πίσω μέρος μιας σκηνοθετικής καρέκλας όπως και τα υπόλοιπα των: Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon), Winston Duke (M'Baku), Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost) και Lewis Pullman (Sentry).

Η αποκάλυψη του καστ περιλάμβανε επίσης τους ηθοποιούς των X-Men: Patrick Stewart (Prof. X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) και Rebecca Romijn (Mystique). Μαζί τους θα είναι οι: Alan Cumming (Nightcrawler), Kelsey Grammer (Beast) και Channing Tatum (Gambit).

Μέλη των Fantastic Four θα δώσουν επίσης το παρών συμπεριλαμβανομένων των: Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (The Invisible Woman), Ebon Moss-Bachrach (The Thing) και Joseph Quinn (The Human Torch).

Μία από τις εκπλήξεις του καστ ήταν το όνομα του Τenoch Huerta Mejía, ο οποίος υποδύθηκε τον Namor στο «Black Panther: Wakanda Forever», όπως αναφέρει το Hollywood Reporter.

Το φινάλε της παρουσίασης είχε την υπογραφή του Robert Downey Jr (Doctor Doom). Ήταν ο μοναδικός που εμφανίστηκε στην αίθουσα ντυμένος με ένα σκούρο κοστούμι και κάθισε για λίγο στη δική του καρέκλα.

Το «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία των αδελφών Russo, αναμένεται στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.