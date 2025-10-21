Αξιολάτρευτο πιγκουινάκι παίζει με σαπουνόφουσκες σε ζωολογικό κήπο και το διαδίκτυο «λιώνει» - Βίντεο

Ένα μικρό, αξιολάτρευτο πλάσμα κατάφερε να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να χαμογελάσουν με την απλότητα και την αθωότητά του. Ο Bumi, ο ενός έτους πιγκουίνος rockhopper στον ζωολογικό κήπο του Σεντ Λούις, έγινε πρωταγωνιστής ενός βίντεο που κάνει θραύση στα social media, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του καθώς παίζει με σαπουνόφουσκες.

Οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου έστησαν τη μηχανή με τις σαπουνόφουσκες στο εσωτερικό του Penguin & Puffin Coast, δημιουργώντας ένα αληθινό πάρτι με φούσκες για τους χαριτωμένους κατοίκους του.

Στο βίντεο που κοινοποίησε ο ζωολογικός κήπος στο Tik Tok φαίνονται οι περισσότεροι πιγκουίνοι να παρακολουθούν ατάραχοι τις σαπουνόφουσκες που πετούν γύρω τους, ενώ ο Bumi, πηδάει ασταμάτητα προσπαθώντας να τις πιάσει.

«Πάρτι με φούσκες για πιγκουίνους; Ναι, παρακαλώ! Ο ενός έτους πιγκουίνος rockhopper, Bumi, ξετρελάθηκε με τη δραστηριότητα με τις σαπουνόφουσκες! Οι φροντιστές έστησαν μια μηχανή με σαπουνόφουσκες στο εσωτερικό χώρο του Penguin & Puffin Coast για ένα διασκεδαστικό πάρτι» έγραψε ο ζωολογικός κήπος στη λεζάντα του βίντεο.

Το χαριτωμένο βίντεο έγινε αμέσως viral, με πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και 2 εκατομμύρια likes, αποδεικνύοντας πόση χαρά μπορούν να φέρουν μερικές απλές φούσκες και ένας παιχνιδιάρης πιγκουίνος.

«Θέλω κι εγώ να είμαι πιγκουίνος σε πάρτι με φούσκες αυτή τη στιγμή», έγραψε ένας στα σχόλια ένας χρήστης, «ένας πιγκουίνος ζει την καλύτερη στιγμή της ζωής του ενώ οι υπόλοιποι σκέφτονται: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΔΩ;» σχολίασε ένας άλλος, «δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μέρα για όλη του τη ζωή», πρόσθεσε ένας τρίτος.

Δείτε το βίντεο: