Τα πιο περίεργα σύνορα του κόσμου: Από το γήπεδο γκολφ έως το να κοιμάσαι σε δυο χώρες ταυτόχρονα

Η γεωγραφία των κρατών δεν είναι πάντοτε απλή ή λογικά χαραγμένη. Πολλές φορές θυμίζει έναν καλοσχεδιασμένο γρίφο, ένα παιχνίδι στρατηγικής που εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.

Τα σύνορά, αντί να ακολουθούν φυσικές γραμμές όπως ποτάμια, ακτές και βουνά, συχνά παρουσιάζουν έναν καθορισμό που γεννά απορίες και παρακινεί σε αναζήτηση των ιστοριών που κρύβονται πίσω από αυτό.

Και ενώ η «ειρηνική συνύπαρξη» έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες, η σταθερότητα των συνόρων δεν είναι ποτέ δεδομένη. Μια αλλαγή ηγεσίας, μια κρίση, ή απλώς η αναβίωση παλαιών διεκδικήσεων, μπορεί να μετατρέψει αυτά τα παράδοξα από γεωγραφικές ιδιορρυθμίες σε εστίες έντασης.

Σαλόνι στην Ολλανδία, δωμάτιο στο Βέλγιο

Ένα από τα πιο περίεργα παραδείγματα βρίσκεται στην πόλη Baarle-Hertog, όπου το Βέλγιο και η Ολλανδία μοιράζονται ένα αινιγματικό σύνορο. Τα σπίτια βρίσκονται χτισμένα πάνω στη γραμμή των συνόρων, με κάποιες κατοικίες να ανήκουν στην Ολλανδία και άλλες στο Βέλγιο. Ακόμη, πολλοί κάτοικοι του χωριού βλέπουν τη συνοριογραμμή να διέπει το σαλόνι τους.

Δηλαδή, μπορούν να περάσουν από το σαλόνι που βρίσκεται στο Βέλγιο στο δωμάτιο που είναι σε ολλανδικό έδαφος. Με ένα μόνο βήμα.

Κάτοικος στο Baarle-Hertog μένει σε σπίτι όπου το μισό σαλόνι είναι στο Βέλγιο και το άλλο μισό στην Ολλανδία / Imago

Για την ιστορία, οι αρχές των δυο κρατών μη μπορώντας να ορίσουν σαφή σύνορα αποφάσισαν το 1843 να χορηγήσουν μια εθνικότητα σε κάθε σπίτι με βάση τα τεμάχια του κτηματολογίου. Το αποτέλεσμα είναι μια κατακερματισμένη περιοχή με 30 διαφορετικούς θύλακες μεταξύ των 2 χωρών. Η οριοθέτηση των συνόρων υποδεικνύεται με σημάδια, σταυρούς στο έδαφος.

Γκολφ σε δυο χώρες ταυτόχρονα

Άλλο ένα άκρως ενδιαφέρον παράδειγμα που δεν έχει καμία λογική είναι το Green Zone Golf Club που χωρίζει τη Σουηδία με τη Φινλανδία.

Βρίσκεται κοντά στην περιοχή Haparanda, στην Βόρεια Σουηδία. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του είναι το γεγονός ότι το γήπεδο γκολφ εκτείνεται τόσο κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, που σε κάποια σημεία μπορείς να βρεθείς «ταυτόχρονα» σε δύο χώρες, ανάλογα με το που στέκεσαι στο γήπεδο.

Οι παίκτες γκολφ έχουν τη δυνατότητα να παίζουν πάνω στη συνοριογραμμή δημιουργώντας ένα μοναδικό και αρκετά «αστείο» γεωπολιτικό παιχνίδι. Σημειώνεται δε ότι λόγω της διαφοράς ώρας που έχουν οι δυο χώρες, εάν κάποιος χτυπήσει τη μπάλα προς την τρύπα που βρίσκεται σε διαφορετικό έδαφος, ο χρόνος που θα καταγραφεί θα είναι + - 1 ώρα απόσταση! Δηλαδή, εάν χτυπήσατε τη μπάλα από σημείο που βρίσκεται στη Σουηδία προς τρύπα που βρίσκεται σε Φινλανδικό έδαφος στις 12:45 και μπει τότε θα καταγραφεί στις 13:45!

Με τα πόδια στη Γαλλία και το κεφάλι στην Ελβετία

Τι θα λέγατε αν σας πρότειναν να μείνετε σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δεν ξέρετε σε ποια χώρα βρίσκεται; Ή ακόμη καλύτερα, ότι θα διανυκτερεύσετε σε δύο χώρες ταυτόχρονα;

Το μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο Hotel Arbez Franco-Suisse βρίσκεται ακριβώς πάνω στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας. Αυτή η ιδιότυπη κατάσταση βρίσκει την ιστορική απάντησή της στην Συνθήκη του Dappes (1862), μέσω της οποίας οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μια μικρή ανταλλαγή εδαφών, για να επιτρέψουν στη Γαλλία τον πλήρη έλεγχο ενός στρατηγικού δρόμου.

Η συνθήκη προέβλεπε ότι όλα τα υπάρχοντα κτίρια θα παρέμεναν στη θέση τους. Ένας τοπικός επιχειρηματίας εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και άνοιξε ένα μαγαζί και ένα μπαρ — που αργότερα, το 1921, μετατράπηκαν στο σημερινό ξενοδοχείο.

Το αποτέλεσμα; Το μισό ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ιταλία και το άλλο μισό στην Ελβετία, με τα διεθνή σύνορα να περνούν κυριολεκτικά μέσα από το εστιατόριο και αρκετά από τα δωμάτια που διαθέτει.

Νησί «εκ περιτροπής»

Το Pheasant Island μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας αποτελεί άλλο ένα αλλόκοτο παράδειγμα διασυνοριακού περάσματος ανάμεσα σε δυο κράτη.

Πρόκειται για ένα ένα ακατοίκητο νησί στον ποταμό Μπιντασόα μήκους 200 μέτρων που αλλάζει εθνικότητα ανά έξι μήνες. Από το 1659, όπου συνήφθη η Συνθήκη των Πυρηναίων, το μικροσκοπικό νησί κυβερνάται εκ περιτροπής και από τις δύο χώρες.

Έτσι λοιπόν, η Ισπανία το ελέγχει για έξι μήνες και στη συνέχεια το παραδίδει στη Γαλλία για τους επόμενους έξι. Μια ήσυχη εναλλαγή που συνεχίζεται για περισσότερα από 350 χρόνια, σε ένα νησί τόσο μικρό που θα μπορούσες να το διασχίσεις σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Το «νησί των Φασιανών» δεν είναι προσβάσιμο όμως για το κοινό. Δεν υπάρχουν φέριμποτ, ούτε περιηγήσεις με τα πόδια. Οι μόνοι που επιτρέπεται να το επισκεφθούν είναι αξιωματούχοι από την Ισπανία και τη Γαλλία, οι οποίοι πραγματοποιούν τις περίφημες τελετές παράδοσης-παραλαβής ή περιστασιακές εργασίες συντήρησης.



Ο μόνος τρόπος για να το δείτε να κάθεται ήσυχα μέσα στο ποτάμι είναι είτε από τις όχθες του Εντάγιε στη Γαλλία ή του Ιρούν στην Ισπανία.

Όπερα ανάμεσα σε δυο χώρες

Η γραμμή στο έδαφος της γνωστής βιβλιοθήκης Haskell Free Library and Opera House χωρίζει την καναδική πόλη Στάνστεντ και την αμερικανική πόλη Ντέρμπι Λάιν.

Αν και ποτέ δεν αποτελούσε πρόβλημα, από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ όλα άλλαξαν. Η συλλογή βιβλίων και η κεντρική σκηνή της όπερας βρίσκονται στο Στάνστεντ, ενώ η κύρια είσοδός της και οι περισσότερες θέσεις βρίσκονται στο Ντέρμπι Λάιν, την αμερικανική πόλη που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των συνόρων στο Βερμόντ. Το μόνο σημάδι που χωρίζει τη βιβλιοθήκη είναι μια χοντρή μαύρη ταινία που διατρέχει το πάτωμα και υποδεικνύει σε ποιο μέρος του παγκόσμιου χάρτη στέκεστε.

Όμως μετά την έλευση του Τραμπ στην εξουσία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε μονομερώς να απαγορεύσει στους Καναδούς την πρόσβαση στην κύρια είσοδο της βιβλιοθήκης. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι Καναδοί κάτοικοι διέσχιζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επισκεφθούν τη βιβλιοθήκη, απλώς περπατώντας στο πεζοδρόμιο δίπλα στο βικτοριανό κτίριο, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθούν σε συνοριακό έλεγχο.

Ένα ρωσικό νησί στην καρδιά της Ευρώπης

Σφηνωμένο στη Βαλτική Θάλασσα, το Καλίνινγκραντ δεν έχει κοινά σύνορα με τη Ρωσία και σε αντίθεση με τους περισσότερους Ρώσους, οι κάτοικοί του ταξιδεύουν συχνά στην ΕΕ. Το κέντρο της πόλης απέχει 120 χιλιόμετρα από τα λιθουανικά σύνορα και μόλις 48 χιλιόμετρα από την Πολωνία. Το Γκντανσκ, η κοντινή πολωνική πόλη-λιμάνι, είναι ένας ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός για τους κατοίκους του.

Πολλοί κάτοικοί του ταξιδεύουν συχνά στην Πολωνία και τη Λιθουανία ώστε να προμηθευτούν δυτικά τρόφιμα που απαγόρευσε ο Πούτιν το 2014 σε απάντηση στις κυρώσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Διομήδειοι Νήσοι

Οι Διομήδειοι Νήσοι είναι ένα σύνολο νησιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας που απέχουν μεταξύ τους μόνο ένα ναυτικό. Το μεγαλύτερο νησί, ο «Μεγάλος Διομήδης», ανήκει στη Ρωσία, ενώ το μικροσκοπικό νησί, «Μικρός Διομήδης», ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νησιωτική ζώνη (IDL) χωρίζει αυτά τα νησιά, κάτι που είναι σπάνιο. Συνεπώς, παρόλο που αυτά τα νησιά απέχουν μόνο ένα μίλι και μπορεί να τα διασχίσει κανείς με τα πόδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα αφού τα νερά παγώνουν, τα νησιά έχουν διαφορά ώρας είκοσι τριών ωρών.