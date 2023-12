Μετά από τέσσερα συνεχή χρόνια, η Mariah Carey παραδίδει την πρώτη θέση των χριστουγεννιάτικων charts.

Το τραγούδι που κυριαρχεί στα χριστουγεννιάτικα playlists και στην κορυφή των charts είναι το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey. Ωστόσο, φέτος ένα τραγούδι από πολύ παλιά «εκθρόνησε» τη Mariah Carey από την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Πρόκειται για το «Rockin' Around the Christmas Tree», το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Brenda Lee που κυκλοφόρησε πρώτη φορά πριν από 65 χρόνια και συγκεκριμένα το 1958 και σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 singles charts, όπως ανέφερε το Billboard χθες Δευτέρα. Είναι η πρώτη φορά που το τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή Billboard Hot 100 singles charts, έχοντας στο παρελθόν αναρριχηθεί έως το νούμερο 2.

«Μου αρέσει που ο Θεός με ευνόησε ώστε να μπορώ να σταθώ στην άκρη, να κοιτάξω και να ξέρω ότι δεν ήμουν μόνο εγώ -ότι ήταν ένα σύμπλεγμα πολλών ανθρώπων που έκαναν το τραγούδι αυτό που είναι», δήλωσε η ίδια η Lee στο περιοδικό χθες Δευτέρα μετά το άκουσμα της είδησης.

Η ιστορία του τραγουδιού

Το Rock & Roll Hall of Fame κυκλοφόρησε ένα επίσημο μουσικό βίντεο, με την 78χρονη να λικνίζεται και να χορεύει με ένα κόκκινο φόρεμα υπό τους ήχους του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού.

Το βίντεο κυκλοφόρησε με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την κυκλοφορία του τραγουδιού και στο οποίο συμμετείχαν οι τραγουδίστριες της country, Tanya Tucker και Trisha Yearwood.Η Lee ηχογράφησε το «Rocking Around the Christmas Tree» στην εφηβεία της. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Johnny Marks, τον τραγουδοποιό πίσω από άλλα εορταστικές επιτυχίες όπως το «A Holly Jolly Christmas».

Το 2015, είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Tennessean ότι δεν είχε ιδέα γιατί ο Marks ήταν ανένδοτος στο να τραγουδήσει το τραγούδι. «Ήμουν μόλις 12 ετών και δεν είχα μεγάλη επιτυχία , αλλά για κάποιο λόγο με άκουσε και ήθελε να το κάνω. Και το έκανα» είχε δηλώσει τότε.

Σύμφωνα με την Tennessean, το τραγούδι δεν τα πήγε καλά όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1958, όταν όμως η Lee άρχισε να καταξιώνεται στο μουσικό στερέωμα, το τραγούδι κέρδισε την προτίμηση των ακροατών μετά την επανακυκλοφορία του το 1960. Έκτοτε δε λείπει σχεδόν από καμία χριστουγεννιάτικη playlist.