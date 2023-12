Τα παιδιά της Μαράια Κάρεϊ βαρέθηκαν το «All I Want for Christmas is You»

Αν νομίζετε ότι έχετε ακούσει πολλές φορές το γνωστό άσμα των Χριστουγέννων «All I want for Christmas is you», φανταστείτε να ήσασταν το παιδί της Μαράια Κάρεϊ.

Όπως φαίνεται, τα παιδιά της γνωστής τραγουδίστριας βαρέθηκαν να ακούνε κάθε χρόνο το «All I Want for Christmas is You», σύμφωνα με το βίντεο που ανέβασε η τραγουδίστρια στο Instagram, ίσως για να τρολάρει τον εαυτό της.

Στο αναρτημένο βίντεο, η Μαράια Κάρεϊ είναι μπροστά από το δέντρο, ντυμένη χριστουγεννιάτικα, ενώ τα δίδυμα παιδιά της - Moroccan και Monroe- την παρακαλάνε να μην κάνουν άλλο ένα βίντεο που αναφέρεται στο τραγούδι.

Τελικά η Μαράια Κάρεϊ αψηφά τις εκκλήσεις τους, αλλά μόλις αρχίζει να τραγουδά το «All I Want for Christmas is You», εκείνα εξαφανίζονται από το πλάνο.

Κάτω από την ανάρτηση, κάποιοι επεσήμαναν πως τα παιδιά δεν θα έπρεπε να αντιδρούν, καθώς αυτό το τραγούδι φέρνει πολλά χρήματα στην οικογένεια. To «All I Want for Christmas is You» κυκλοφόρησε το 1994. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως σύμφωνα με μελέτη, μόνο από το Spotify το τραγούδι απέφερε 5,4 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης, ο Economist είχε υπολογίσει το 2017 πως η Μαράια Κάρεϊ είχε κερδίσει- έως τότε- περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα του τραγουδιού.