Μαράια Κάρεϊ: Το αστρονομικό ποσό που κερδίζει ανά ώρα από το «All I Want for Christmas Is You»

Τι κι αν στην εποχή του, 30 χρόνια πριν, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1994, έφτασε μέχρι το νούμερο 12 του αμερικανικού billboard και δεν κατάφερε καν να αναδειχθεί πιο εμπορικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι της χρονιάς. Κάπου εκεί θα μπορούσε να είχε τεθεί το τέλος της σύντομης ιστορίας του, αλλά όχι.

Το All I want for Christmas is you συνέχισε να επιστρέφει κάθε χρόνο την εορταστική περίοδο, όλο και πιο δυνατό, όλο και πιο δημοφιλές για να φτάσει ύστερα από τρεις δεκαετίες (το 2023) να αναδειχθεί από το Billboard ως το πιο εμπορικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών!

Η επιτυχία, η σταθερή απήχησή του στο κοινό και η δυναμική της επιρροής του δεν μειώθηκαν, αντιθέτως κορυφώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ σε μια διαδρομή 30 ετών κατάφερε να γίνει συνώνυμο των Χριστουγέννων.

Πρόκειται για ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης, που μιλά για τα Χριστούγεννα, στέλνοντας μήνυμα έρωτα κι ελπίδας, με το οποίο ο καθένας, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διάκρισης, μπορεί να ταυτιστεί.

Πέρα, όμως, από την ποιότητα του τραγουδιού, που επιβεβαιώνει και το ταλέντο της Μαράια Κάρεϊ στη σύνθεση και στη δημιουργία (καθώς έχει γράψει τις 17 από τις 18 νούμερο ένα επιτυχίες της), ακόμα ένας παράγοντας της επιτυχίας είναι η ίδια η Κάρεϊ, η υπέροχη φωνή και η χαρισματική περσόνα, που από παιδί λάτρευε τα Χριστούγεννα, αλλά η δυσλειτουργική οικογένεια στην οποία μεγάλωσε, δεν της επέτρεπε να τα απολαύσει.

«Όταν το έγραψα, δεν είχα ιδέα για τον αντίκτυπο που θα είχε τελικά το τραγούδι σε όλο τον κόσμο», λέει σήμερα η Κάρεϊ, 55 ετών, στο Billboard. «Έγραφα τότε λοιπόν το τραγούδι για το κοριτσάκι μέσα μου που ήταν γεμάτο γιορτινό πνεύμα».

Ο The Economist ασχολήθηκε με την απίστευτη επιτυχία του κομματιού και σε ρεπορτάζ του αναφέρει ότι το τραγούδι κέρδισε 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από την κυκλοφορία του το 1994 έως το 2017.

Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, σημαίνει ότι η Carey εξακολουθεί να κερδίζει 6.939 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 289 ευρώ την ώρα. Καθόλου άσχημα για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια...