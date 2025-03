«Νίκησε» η Μαράια Κάρεϊ: «Αστήρικτοι» οι ισχυρισμοί ότι έκλεψε το «All I Want for Christmas Is You»

Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) πέτυχε μια σημαντική νίκη στην αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που κατέθεσε εναντίον της, ο τραγουδοποιός 'Αντι Στόουν (Andy Stone) ο οποίος ισχυριζόταν ότι η σταρ έκλεψε στοιχεία από ένα τραγούδι του για την κορυφαία διαχρονική της επιτυχία «All I Want for Christmas Is You».



Η δικαστής Μόνικα Ραμίρεζ Αλμαντάνι (Mónica Ramírez Almadani) έκανε δεκτό το αίτημα της τραγουδίστριας για έκδοση συνοπτικής απόφασης και έκρινε ότι ο Στόουν δεν κατάφερε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του τονίζοντας την απουσία επαρκών στοιχείων.



Με την απόφαση αυτή απαλλάσσει την Κάρεϊ και τον συνδημιουργό του τραγουδιού, Γουόλτερ Αφανάσιεφ (Walter Afanasieff), να προχωρήσουν σε δίκη, όπως αναφέρει το ΑP.

Και κυρώσεις για τους «αστήρικτους» ισχυρισμούς

Επιπλέον, επιβλήθηκαν κυρώσεις στον Στόουν για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των δικηγορικών εξόδων της Κάρεϊ χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του «αστήρικτους» και τις ενέργειές του ως «πρόκληση περιττών εξόδων».



Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2023, όταν οι τραγουδοποιοί 'Αντι Στόουν (Andy Stone) -γνωστός και ως Βινς Βανς- από τη Λουιζιάνα και Τρόι Πάουερς (Troy Powers) από το Τενεσί κατέθεσαν αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενοι ότι το τραγούδι της Κάρεϊ του 1994, παραβίαζε τα πνευματικά δικαιώματα του δικού τους τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο, το οποίο είχαν κυκλοφορήσει το 1989.



Ο Στόουν δήλωσε ότι η σταρ «αναμφίβολα είχε πρόσβαση» στο country τραγούδι «δεδομένης της ευρείας εμπορικής και καλλιτεχνικής του επιτυχίας». Ωστόσο, η δικαστής, μέσω ανάλυσης μουσικολόγου, διαπίστωσε ότι τα τραγούδια ήταν "πολύ διαφορετικά" και το μόνο κοντινό τους στοιχείο ήταν η «χρήση μιας κοινής στιχουργικής ιδέας και χριστουγεννιάτικων κλισέ που ήταν σε χρήση πριν από τον [Στόουν]».



«Καταθέσαμε με βάση τις απόψεις δύο αξιόλογων μουσικολόγων που διδάσκουν σε μεγάλα κολέγια», ανέφερε σε δήλωσή του στο Variety, o δικηγόρος του τραγουδοποιού, Τζέραλντ Φοξ (Gerard Fox) ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του και υπογράμμισε ότι «οι πελάτες του σκέφτονται τη διαδικασία της έφεσης».