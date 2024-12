Αριάνα Γκράντε: Τραγουδά ζωντανά το «Santa Tell Me» και γιορτάζει την 10η επέτειό του

Χθες το βράδυ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός σε ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε απόσπασμα από μια νέα ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού του 2014, όχι μόνο για να σημάνει την έναρξη της περιόδου των Χριστουγέννων, αλλά και για να γιορτάσει την 10η επέτειο του τραγουδιού.

«Γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια του "Santa Tell Me"! σας ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη που δείξατε σε αυτόν τον δίσκο την τελευταία δεκαετία. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές!» δήλωσε.

Επιπλέον κοινοποίησε ολόκληρο το βίντεο από το τραγούδι από το YouTube. Σύμφωνα με το βίντεο, το τραγούδι ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ «Eternal Sunshine» νωρίτερα φέτος.

Η κυκλοφορία της ηχογράφησης έρχεται λίγες μόλις μέρες αφού το Spotify ανακήρυξε το «Santa Tell Me» της Αριάνα Γκράντε ως το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις από τη δεκαετία του 2010, καθώς και το τρίτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις όλων των εποχών πίσω από το «Last Christmas» των Wham! και το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Μετά την κυκλοφορία του «Eternal Sunshine» η Αριάνα Γκράντε έχει κάνει μόνο δύο ζωντανές εμφανίσεις: μία για το Saturday Night Live και μία στο Met Gala του 2024. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι δεν προβλέπει να επιστρέφει στη μουσική «σύντομα», αν και είπε ότι «η μουσική θα είναι πάντα μέρος της ζωής της».