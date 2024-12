Οκτώ χρόνια χωρίς τον George Michael: Ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες έφυγε σαν σήμερα

Χριστούγεννα και το εμβληματικό τραγούδι «Last Christmas» πάνε... πακέτο! Το πιο γνωστό ίσως τραγούδι των Χριστουγέννων συμπλήρωσε 40 χρόνια από την μέρα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, τον Δεκέμβριο του 1984. Το «Last Christmas» των Wham γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία όπως και ο George Michael, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπητούς καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και προσωπικές προκλήσεις.

Γεννήθηκε ως Georgios Kyriacos Panayiotou στις 25 Ιουνίου 1963 στο Λονδίνο, σε μια οικογένεια κυπριακής καταγωγής. Από νεαρή ηλικία, φάνηκε η αγάπη του για τη μουσική και η φυσική του ικανότητα να δημιουργεί αξέχαστες μελωδίες.

Το ξεκίνημα με τους Wham!

Η καριέρα του ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980 με το συγκρότημα Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Andrew Ridgeley. Το ντουέτο απέκτησε διεθνή αναγνώριση με τραγούδια όπως το "Wake Me Up Before You Go-Go" και το "Last Christmas". Ωστόσο, η αληθινή του απογείωση ήρθε όταν αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα, και το άλμπουμ Faith (1987) έγινε τεράστια επιτυχία, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του.





Ο George Michael ήταν γνωστός για τη μοναδική του φωνή, τη συνθετική του ικανότητα και την ειλικρίνεια του στίχου του, που συχνά αγγίζει θέματα όπως ο έρωτας, η απώλεια, και η προσωπική του μάχη για αποδοχή και ελευθερία. Επιπλέον, ήταν ένας από τους πρώτους διάσημους που μίλησαν ανοιχτά για την σεξουαλική τους ταυτότητα, κάτι που τον καθιστούσε ακόμα πιο σημαντικό στην κοινωνική και πολιτιστική σκηνή.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/ANDY RAIN

Η μουσική του χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να συνδυάζει ποπ, ροκ, και σόουλ στοιχεία με μοναδικό τρόπο, και το έργο του συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών του είναι τα τραγούδια "Careless Whisper", "Faith", "Freedom! '90", και "Don't Let the Sun Go Down on Me". Παρά τις προκλήσεις στην προσωπική του ζωή και τα διάφορα σκάνδαλα που τον ακολούθησαν, ο George Michael κατάφερε να παραμείνει στην καρδιά των θαυμαστών του μέχρι το τέλος της ζωής του.



Η κληρονομιά του ζει και μέσα από τις φωνές νέων καλλιτεχνών που συνεχίζουν να τον επικαλούνται ως επιρροή, ενώ τα τραγούδια του παραμένουν παντού. Ο George Michael άφησε τον κόσμο της μουσικής φτωχότερο όταν έφυγε από τη ζωή στις 25 Δεκεμβρίου 2016, σε ηλικία 53 ετών, αλλά η μουσική του συνεχίζει να ζει.