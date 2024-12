Πληκτρολογήστε «All I Want for Christmas is You» στο Google και δείτε τι θα συμβεί

Όπως είπε και η Μαράια Κάρεϊ «ήρθε η ώρα»!

Το «All I Want for Christmas is You» είναι αναμφισβήτητα ο απόλυτος ύμνος των γιορτών, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Ακόμη και η Google συμμετείχε στη γιορτή, προσθέτοντας μια ιδιαίτερα πινελιά στην εμπειρία του χρήστη κάθε φορά που πληκτρολογούνται οι λέξεις «Mariah Carey» ή «All I Want gor Christmas is You» στη γραμμή αναζήτησης.

Είτε πληκτρολογήσετε «Mariah Carey», είτε «All I Want gor Christmas is You» στην Αναζήτηση Google στον υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο, θα εντοπίσετε κινούμενες νιφάδες χιονιού να κυματίζουν στην οθόνη προς τιμήν της εμβληματικής τραγουδίστριας. (Εάν δεν βλέπετε το κινούμενο σχέδιο, κάντε κύλιση προς τα κάτω και αναζητήστε ένα γαλαζοπράσινο κουμπί με ένα εικονίδιο νιφάδας χιονιού πάνω του.)

undefined

undefined

Το «All I Want for Christmas Is You» της Κάρεϊ είναι αναμφισβήτητα στην κορυφή των εορταστικών μελωδιών. Κάνοντας το ντεμπούτο του πριν από 30 χρόνια, το αισιόδοξο γιορτινό τραγούδι εξακολουθεί να είναι ένα διαχρονικό κλασικό. Το Billboard αναφέρει ότι κάθε χρόνο, ο Κάρεϊ κερδίζει περίπου 1,55 εκατομμύρια δολάρια από τα παιχνίδια και τις πωλήσεις του τραγουδιού, μαζί με επιπλέον 830.000 δολάρια σε δικαιώματα από τη χρήση του - όλα αυτά προτού καταβληθούν τα τέλη.

Σύμφωνα με εκτίμηση του The Economist, από το 2017, το τραγούδι απέφερε 60 εκατομμύρια δολάρια μέσω δικαιωμάτων από την κυκλοφορία του το 1994.