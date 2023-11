Η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, Μαράια Κάρεϊ, κήρυξε επίσημα τα Χριστούγεννα.

Με ένα βίντεο στα social media, την βλέπουμε να είναι μέσα σε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου και να ξεπαγώνει σιγά σιγά για τα Χριστούγεννα.

Δείτε το βίντεο:



Ήρωες ντυμένοι με κοστούμια Halloween, την ξεπαγώνουν με σεσουάρ. Μόλις ο πάγος σπάσει, η γνωστή τραγουδίστρια, ξεκινά να τραγουδά το hit των Χριστουγέννων, «All i want for Christmass is you». Έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Ήρθα η ώρα».