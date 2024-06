Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στο Basketball Champions League

📺 Tune into the #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟗 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐰 - live from the House of Basketball at 𝟭𝟭:𝟬𝟬𝗮𝗺 (𝗖𝗘𝗧)! https://t.co/hgkP8mMKdA