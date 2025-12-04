Beatles: To BBC ανακοίνωσε σειρά για τα χρόνια στο Αμβούργο

Σειρά έξι επεισοδίων εμπνευσμένη από αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει τις πρώτες μέρες των Beatles πρόκειται να προβληθεί στο BBC. Το «Hamburg Days» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο και ακολουθεί τη μεταμόρφωση μιας παρέας εφήβων σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του κόσμου. Το βιβλίο, που εκδόθηκε το 1999 από τον Γερμανό μουσικό Κλάους Φόρμαν και τη Γερμανίδα φωτογράφο και καλλιτέχνη Άστριντ Κίρχερ, διαδραματίζεται στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια του St Pauli στο Αμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Καταγράφει την εποχή που ο Φόρμαν και η Κίρχερ πέρασαν με το συγκρότημα, το οποίο αργότερα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Μάλιστα ο Φόρμαν θα είναι σύμβουλος στη «συναρπαστική» νέα σειρά, όπως την περιγράφει το BBC.

Ο Γερμανός σκηνοθέτης Κρίστιαν Σβόχοβ, ο οποίος εργάστηκε στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, «The Crown», είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, ενώ ο βραβευμένος με Bafta συνθέτης Ντέιβιντ Χολμς, ο οποίος εργάστηκε στις σειρές Killing Eve και του Ocean, θα επιμεληθεί τη μουσική. Τη σειρά θα σκηνοθετήσει ο Ματ Γουάιτκρος, δημιουργός ντοκιμαντέρ για τους Oasis και τους Coldplay.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ο Φόρμαν έλαβε βραβείο Grammy για τον σχεδιασμό του εξωφύλλου του άλμπουμ των Beatles, Revolver. Ο Γερμανός μουσικός έχει μακροχρόνια εργασιακή σχέση με τους Beatles και έπαιξε μπάσο σε πολλά από τα σόλο έργα τους μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970, ενώ εχει παίξει για τον Σερ Ρίνγκο Σταρ, τον Τζορτζ Χάρισον και τον Τζον Λένον. Η Κίρχερ πέθανε το 2020, έχοντας μείνει στην ιστορία για τις πρώτες φωτογραφίες των Beatles.

«Το "Hamburg Days" είναι η συναρπαστική ιστορία για το πώς, σε διάστημα δύο ετών, ένα νέο συγκρότημα από το Λίβερπουλ τελειοποίησε τις μουσικές του δεξιότητες στο Αμβούργο και επέστρεψε στην πατρίδα του για να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη παγκόσμια επιτυχία» δήλωσε η Σου Ντικς του BBC σε δήλωση. «Είναι μια απίστευτη ιστορία, συνοδευόμενη (φυσικά) από ένα καταπληκτικό soundtrack!» ανέφερε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περίοδος των Beatles στο Αμβούργο έχει δραματοποιηθεί. Η ταινία του 1994, Backbeat, επανεξέτασε προηγουμένως τα χρόνια των νεαρών μελών του συγκροτήματος στη Δυτική Γερμανία, αν και με έμφαση στον αρχικό μπασίστα τους, Στιούαρτ Σατκλιφ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 21 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία στο Αμβούργο.