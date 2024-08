Boy George: Στα σκαριά η βιογραφική ταινία του αμφιλεγόμενου τραγουδιστή των '80s

Ήταν το 1982 όταν από κάθε στερεοφωνικό ή walkman ακουγόταν στη διαπασών το «Do You Really Want To Hurt Me». Ένας νεαρός τραγουδιστής με αμφιλεγόμενη παρουσία, με προσεγμένο -έντονο- μακιγιάζ και εκκεντρική εμφάνιση μάγευε με τη φωνή του ως frontman του ποπ συγκροτήματος Culture Club. Το αστέρι του Boy George είχε μόλις αρχίσει να ανατέλλει.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά, ο εμβληματικός τραγουδιστής ετοιμάζεται για τη μεταφορά της ζωής του στη μεγάλη οθόνη. Η βιογραφική ταινία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, θα είναι εκτελεστική παραγωγή από τον ίδιο τον Boy George, μαζί με τον μάνατζέρ του Paul Kemsley και την βραβευμένη με Όσκαρ παραγωγό του «Crash», Cathy Schulman. Ο συγγραφέας του «How To Get Away With Murder and Looking», JC Lee, θα γράψει το σενάριο της ταινίας.

Σύμφωνα με το Deadline, η νέα βιογραφική ταινία θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο της φήμης του Boy George ως μέλος των Culture Club, που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο το 1982 με το «Do You Really Want To Hurt Me».

Την επόμενη χρονιά το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του, το «Karma Chameleon», το οποίο έφτασε επίσης το Νο 1 στα charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική, τον Καναδά και την Αυστραλία, μεταξύ άλλων χωρών.

Ο Boy George άρχισε να κυκλοφορεί σόλο υλικό το 1987, φτάνοντας στην κορυφή με το single «Everything I Own».

Το Deadline αναφέρει επίσης ότι η βιογραφική ταινία θα επικεντρωθεί σε υλικό που καλύπτεται στις αυτοβιογραφίες του σταρ «Take It Like A Man», «Straight» και «Karma», που κυκλοφόρησαν το 1995, το 2005 και το 2023 αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση πάντως έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, τόσο από θαυμαστές, όσο και από επικριτές του Boy George.

Κάποιοι αμφισβήτησαν εάν η ταινία θα εξερευνήσει τις διαμάχες και τα νομικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την καριέρα του βραβευμένου με Grammy μουσικού.

Η ταραχώδης ζωή του Boy George

Το 2009 καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση για επίθεση και παράνομη παρακράτηση του Νορβηγού μοντέλου και συνοδού Audun Carlsen.

Αν και δήλωσε αθώος, ο Boy George -το πραγματικό όνομα του οποίου είναι George Alan O'Dowd- κρίθηκε ένοχος επειδή έδεσε τον Carlsen με χειροπέδες σε καλοριφέρ και τον ξυλοκόπησε με μια μεταλλική αλυσίδα το 2007.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο τραγουδιστής ισχυρίστηκε ότι ήταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και αργότερα είπε ότι υπέφερε από ένα «ψυχωτικό επεισόδιο» κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Αν και καταδικάστηκε σε 15 μήνες, αφέθηκε ελεύθερος λόγω καλής συμπεριφοράς ενώ βρισκόταν στη φυλακή, έχοντας εκτίσει μόλις 4 μήνες. Του επιβλήθηκε ωστόσο απαγόρευση κυκλοφορίας και του τοποθετήθηκε βραχιολάκι στο πόδι για το υπόλοιπο της ποινής.

Ο Boy George είχε συλληφθεί το 2005 στη Νέα Υόρκη για κατοχή κοκαΐνης και ψευδή αναφορά διάρρηξης. Αφού αρνήθηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του, η κατηγορία κατοχής κοκαΐνης αποσύρθηκε. Κρίθηκε ένοχος για την τελευταία κατηγορία και καταδικάστηκε σε πέντε ημέρες κοινωφελούς εργασίας στο Μανχάταν.

Μόλις πέρυσι, ο βραβευμένος τραγουδιστής και τα πρώην μέλη του συγκροτήματος Culture Club, Roy Hay και Mikey Craig, αναγκάστηκαν να καταβάλλουν στον πρώην ντράμερ του συγκροτήματος Jon Moss πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ως μέρος ενός διακανονισμού για την απώλεια κερδών του Moss από την περιοδεία μετά την αποπομπή του από το συγκρότημα το 2018.