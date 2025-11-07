Bruce Willis: Σπάνια εμφάνιση στο Λος Άντζελες - Περπατούσε κρατώντας το χέρι του φροντιστή του

Χαμογελαστός και ευδιάθετος εμφανίστηκε ο Bruce Willis καθώς απολάμβανε έναν περίπατο σε παραλία του Λος Άντζελες, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, εν μέσω της μάχης του με τη μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Ο θρύλος του Χόλιγουντ — ο οποίος έχει μετακομίσει από το οικογενειακό του σπίτι σε ένα άλλο σπίτι, όπου έχει μια ομάδα φροντιστών που τον φροντίζει 24 ώρες το 24ωρο — κρατούσε το χέρι του φροντιστή του καθώς περπατούσαν μαζί σε μία παραλία στο Λος Άντζελες.

Στη βόλτα του, ο Bruce Willis φορούσε ένα απλό ανθρακί t-shirt, χακί παντελόνι, γκρι αθλητικά, ένα ανθρακί καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η εμφάνισή του έρχεται μια μέρα μετά την παρουσία της πρώην συζύγου του, Ντέμι Μουρ, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών αστέρων που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στη Νέα Υόρκη.

Πρόσφατα, πολλά διεθνή μέσα είχαν αποκαλύψει ότι ο 70χρονος σταρ δεν μπορεί πλέον να μιλήσει, να διαβάσει ή να περπατήσει λόγω της ταχείας εξέλιξης της μετωποκροταφικής άνοιας (FTD), μιας εκφυλιστικής νόσου του εγκεφάλου από την οποία πάσχει

Παρόλο που η οικογένεια του ηθοποιού εξέδωσε μια σπάνια δημόσια ενημέρωση τον Απρίλιο του 2025, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές ότι η κατάστασή του θεωρείται σταθερή, τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για μια εξαιρετικά ανησυχητική επιδείνωση στην υγεία του χολιγουντιανού ηθοποιού. Η οικογένεια του πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα αυτά τα δημοσιεύματα.

Δείτε φωτογραφίες:

Frail Bruce Willis, 70, holds carer's hand on very rare public outing amid heartbreaking dementia battle https://t.co/jgKMpfqsme — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 7, 2025

Η πορεία από την αφασία στην άνοια

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2022, όταν η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο 67χρονος τότε ηθοποιός αποσύρεται από την υποκριτική λόγω αφασίας – μιας νευρολογικής διαταραχής που επηρεάζει την ικανότητα του λόγου.

Λίγους μήνες αργότερα, η διάγνωση μετατράπηκε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό: μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia ή FTD), μια σπάνια και επιθετική μορφή άνοιας που πλήττει τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα, τη γλώσσα και τη γνωστική λειτουργία.

Τι είναι η μετωποκροταφική άνοια;

Η FTD είναι μία από τις λιγότερο γνωστές αλλά ιδιαίτερα επιθετικές μορφές άνοιας. Σε αντίθεση με το Αλτσχάιμερ, που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, η μετωποκροταφική άνοια πλήττει τη συμπεριφορά, την κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας, ενώ προκαλεί σταδιακή ατροφία στον μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Η πρόοδος της νόσου είναι μη αναστρέψιμη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία που να την αναχαιτίζει.