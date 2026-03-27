Χαλκιδική: Ανατροπή με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου - Ανήκουν σε δύο άτομα

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση με τα οστά που εντοπίστηκαν στις αρχές Μαρτίου σε τεχνητή λίμνη μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Χαλκιδική. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι δεν ανήκουν σε ένα, αλλά σε δύο διαφορετικά άτομα, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τα οστά εντοπίστηκαν στις 3 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια εργασιών στη Σιθωνία, και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Αρχικά θεωρήθηκε πως προέρχονταν από ένα άτομο, όμως οι εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι ανήκουν σε δύο άτομα διαφορετικής ηλικίας, τα οποία μάλιστα φαίνεται να βρίσκονταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το δεύτερο μυστήριο με τα οστά στη βαλίτσα

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες και με ένα δεύτερο περιστατικό στη Χαλκιδική, καθώς οστά είχαν βρεθεί μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης. Το θύμα μέχρι στιγμής παραμένει αγνώστων στοιχείων, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πιθανότατα πρόκειται για γυναίκα.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου σε δυσπρόσιτη περιοχή ανάμεσα στο Πευκοχώρι και το Παλιούρι, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο ανακάλυψε μια κόκκινη πάνινη βαλίτσα.