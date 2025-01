Χαμός με την Amazon στις ΗΠΑ: Την κατηγορούν για παρακολούθηση μέσω κινητών και πώληση δεδομένων

Σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε πολίτες-πελάτες της Amazon και την εταιρεία-κολοσσό στους τομείς της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Amazon μηνύθηκε την Τετάρτη από καταναλωτές που κατηγόρησαν την εταιρεία ότι παρακολουθούσε κρυφά τις κινήσεις τους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων και πούλησε δεδομένα που συλλέγει. Σύμφωνα με μια ομαδική αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, η Amazon δημιούργησε μια «πίσω πόρτα» στα τηλέφωνα των καταναλωτών παρέχοντας σε δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές εφαρμογών κώδικα γνωστό ως Amazon Ads SDK για να ενσωματωθεί στις εφαρμογές τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, αυτό φέρεται να επέτρεψε στην Amazon να συλλέξει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων γεωγραφικής θέσης με χρονική σήμανση σχετικά με το πού ζουν, εργάζονται, ψωνίζουν και τα μέρη που επισκέπτονται οι καταναλωτές, αποκαλύπτοντας ευαίσθητες πληροφορίες όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικούς προσανατολισμούς και πληροφορίες για πιθανά προβλήματα υγείας.

«Η Amazon έχει συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα από τους καταναλωτές και έχει συσχετίσει έναν τεράστιο όγκο προσωπικών πληροφοριών για αυτούς χωρίς τη γνώση και τη συναίνεση των καταναλωτών», ανέφερε η καταγγελία. Η καταγγελία υποβλήθηκε από τον Felix Kolotinsky από το San Mateo της Καλιφόρνια, ο οποίος είπε ότι η Amazon συνέλεξε τα προσωπικά του στοιχεία μέσω της εφαρμογής "Speedtest by Ookla" στο τηλέφωνό του.

Είπε ότι η συμπεριφορά της Amazon παραβιάζει τον ποινικό νόμο της Καλιφόρνια και τον νόμο της πολιτείας κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε υπολογιστή και ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση για εκατομμύρια Καλιφόρνια. Η Amazon, με έδρα το Σιάτλ, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό. Οι δικηγόροι του ενάγοντα δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για πρόσθετο σχόλιο.

«Τσουνάμι» οι καταγγελίες για συλλογή δεδομένων

Τα άτομα και οι ρυθμιστικές αρχές διαμαρτύρονται όλο και περισσότερο ότι οι εταιρείες προσπαθούν να επωφεληθούν από τις πληροφορίες που συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεση από κινητά τηλέφωνα.

Στις 13 Ιανουαρίου, η πολιτεία του Τέξας μήνυσε την Allstate για φερόμενη παρακολούθηση οδηγών μέσω κινητών τηλεφώνων, χρήση των δεδομένων για αύξηση των ασφαλίστρων ή άρνηση κάλυψης και πώληση των δεδομένων σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Allstate είπε ότι η συλλογή δεδομένων της συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς. Τουλάχιστον οκτώ παρόμοιες ιδιωτικές αγωγές κατά της Allstate έχουν υποβληθεί στη συνέχεια. Η υπόθεση είναι Kolotinsky κατά Amazon.com Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 25-00931.