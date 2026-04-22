Χαραλαμπίδης: Έχω λίγες επιθυμίες που οικονομικά μπορώ να πραγματοποιήσω, οι πολλές είναι για τα κορόιδα

Για την απόφασή του να μην παντρευτεί, για τα λάθη που έχει κάνει και τις επιθυμίες του μίλησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Αποφάσισα από ένα σημείο της ζωής μου να ξεφορτωθώ τα περιττά βάρη, όπως το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμένα. Ένα δεύτερο περιττό βάρος είναι να αποδείξω ότι είμαι κάτι και ένα τρίτο βάρος είναι το χρήμα Τα έβαλα κάτω και είδα ότι είμαι υπερκαλυμμένος. Πλούσιος είναι αυτός που μπορεί να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του. Έχω λίγες επιθυμίες που οικονομικά μπορώ να τις πραγματοποιήσω. Οι πολλές επιθυμίες είναι για τα κορόιδα και για τους ψυχοπνευματικά φτωχούς» εξήγησε.

Και εξομολογήθηκε: «Υπάρχουν πολλά που έχω μετανιώσει επειδή δεν τα έχω κάνει. Εγώ χρησιμοποιώ τις μετάνοιές μου σαν εργαλεία. Δεν είμαι από αυτούς που λένε πως αν ξαναζούσα θα έκανα τα ίδια λάθη. Υπάρχουν πολλά λάθη να γίνουν. Δε θα έκανα τα ίδια, θα είχα μεγαλύτερη φαντασία. Από τη στιγμή που έκανα όμως τα λάθη μου, ας βγάλω ένα κέρδος. Λέμε πως με τρομάζει η βλακεία. Η δικιά μου βλακεία που δεν τη βλέπω, να δεις πώς με τρομάζει. Δεν με κρίνω για να με μισήσω. Καταρχήν είμαι θνητός, πεπερασμένος και θα κάνω λάθη».

Για τον γάμο ανέφερε: «Πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα. Και ανά εποχές δίνω άλλες απαντήσεις. Στα 55 προς 56 μου, σκέφτομαι ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός, διότι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς λέει στους μαθητές του: “μην παντρευτείτε” και ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορίνθιους, λέει: “Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε. Να αφιερώσετε τη ζωή στον Θεό” όπως το εννοούσαν εκείνη την εποχή. Αυτά είναι παρηγοριές για εμένα».