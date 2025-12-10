Χαρδαλιάς: «Το Attiki On εξασφαλίζει άμεσα την υλοποίηση εκατοντάδων επενδύσεων μικρών επιχειρήσεων»

Με την εντυπωσιακή συμμετοχή 1.301 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων διαφόρων νομικών μορφών, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 120,2 εκατ. ευρώ, «Attiki On – Ενεργοποιώντας το Επιχειρείν – Δύναμη στην Ανάπτυξη – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Ήδη, 406 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. ευρώ, έχουν εγκριθεί, με τις δικαιούχους επιχειρήσεις να περνούν άμεσα στη φάση υλοποίησης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την ΕΛΑΝΕΤ (ΕΦΕΠΑΕ) και πλήρως διασφαλισμένη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026, θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα έχουν δημοσιευτεί τα συνολικά αποτελέσματα των εγκρίσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός προς όφελος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου.

Ταχύτητα, διαφάνεια και παράλληλη αξιολόγηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα με την οποία προχώρησαν όλες οι φάσεις του προγράμματος. Από τη δημοσίευση της πρόσκλησης έως σήμερα, οι διαδικασίες υποβολής, ελέγχου επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και έκδοσης αποφάσεων ένταξης “έτρεξαν” παράλληλα, με στόχο να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή τους.

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους αρμόδιους φορείς, διασφάλισε ένα πλαίσιο λειτουργίας με σαφή κριτήρια, διαφάνεια και γρήγορη διεκπεραίωση, ώστε το πρόγραμμα να γίνει άμεσα αισθητό στην πραγματική οικονομία, με νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της Αττικής.

Ισχυρή συμμετοχή της μεταποίησης – Στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, προκύπτει ότι:

- Το 53% των αιτήσεων προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόμενοι),

- ενώ το 47% αφορά μικρές επιχειρήσεις (άνω των 9 εργαζομένων).

Ως προς τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων:

- Το 63% των αιτήσεων υποβλήθηκε από επιχειρήσεις μεταποίησης,

- το 30% από επιχειρήσεις γενικών υπηρεσιών (έρευνα και ανάπτυξη, μεταφορές, βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά.),

- ενώ το 7% αφορά επιχειρήσεις του τουρισμού.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα «Attiki On» απαντά σε πραγματικές ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Αττικής, δίνοντας έμφαση εκεί όπου χτυπά η καρδιά της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας.

Συμμαχία με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς

Η πρόσκληση του «Attiki On» ήταν το αποτέλεσμα μιας συστηματικής, ουσιαστικής διαβούλευσης με τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς της Αττικής, που ξεκίνησε ήδη από τις αρχές Μαρτίου. Η δράση σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, με απλές, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να αξιοποιείται εκεί που πραγματικά χρειάζεται, δηλαδή στις μικρές και πολύ μικρές παραγωγικές μονάδες.

Η στενή αυτή συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς θα συνεχιστεί και στην επόμενη φάση υλοποίησης, με στόχο την έγκαιρη και αποδοτική υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια έχει ήδη δημοσιεύσει την πρόσκληση για την ενίσχυση - επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Αττική, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. Ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), ενώ σε διαδικασία προγραμματισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2026 βρίσκονται οι προσκλήσεις για τις παρακάτω δράσεις:

─«Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική»,

─«Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3» και

─«Στήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό»

Με αφορμή την ολοκλήρωση της υποβολής των προτάσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε σχετικά:

«Το “Attiki On” αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και – κυρίως – αποτελεσματικά. Όταν το παρουσιάσαμε, δεσμευτήκαμε ότι δεν θα είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα χαρτιά, αλλά ένα εργαλείο που θα φτάσει άμεσα και με ασφάλεια στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής. Σήμερα, μέσα σε λίγους μήνες, έχουμε ήδη 1.301 αιτήσεις, 406 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και μια διαδικασία αξιολόγησης που προχωρά σε χρόνο-ρεκόρ, με όλες τις φάσεις να “τρέχουν” παράλληλα.

Η χρηματοδότηση είναι απολύτως εξασφαλισμένη, οι πρώτες επιχειρήσεις ξεκινούν ήδη να υλοποιούν τα επενδυτικά τους πλάνα και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε τα συνολικά αποτελέσματα των εγκρίσεων. Επενδύουμε στην καινοτομία, την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονιστούν, να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να δημιουργήσουν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η στήριξη του επιχειρείν στην Αττική δεν αποτελεί απλώς περιφερειακή στρατηγική. Είναι εθνική αναγκαιότητα. Η Αττική παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ και τη μεγαλύτερη απασχόληση της χώρας, συγκεντρώνοντας πάνω από το 50% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αν η Αττική πάει μπροστά, πάει μπροστά ολόκληρη η Ελλάδα. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς, κάνουμε πράξη αυτή τη στρατηγική – δίνοντας πραγματική δύναμη στην ανάπτυξη και ουσιαστική στήριξη στην επιχειρηματικότητα. Μένουμε σταθερά δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα, για να είμαστε χρήσιμοι και να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας».