Χάρης Χριστόπουλος: «Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατώ το χέρι για όσο αναπνέω παλικάρι μου»

Η 17η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας και ο Χάρης Χριστόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τα όσα συγκινητικά βίωσε όταν κράτησε για πρώτη φορά το χεράκι του νεογέννητου γιου του. «Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου, και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες τον δρόμο, που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας, βάζω την πρώτη φωτογραφία μας και την αφιερώνω στους χιλιάδες γονείς πριν από εμάς και στους χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου και σου υποσχέθηκα ότι θα σ’ το κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου. Κρατήστε σφικτά με όλη τη δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας, που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω από τα πλαστικά κουτιά… Τους το χρωστάμε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου».

Μαχητές από την πρώτη στιγμή

Συγκλονιστικό ήταν το σχόλιο μιας διαδικτυακής φίλης του Χριστόπουλου που εκείνη και ο άντρας της δεν ήταν από τους τυχερούς γονείς που έφυγαν από το μαιευτήριο κρατώντας το μωράκι τους αγκαλιά. Συγκεκριμένα έγραψε: «Ξέρετε, νιώθω απίστευτη συγκίνηση, και σας το λέω ειλικρινά, διότι εμείς ήμασταν από τους γονείς που μόνο έβλεπαν από το πλαστικό αυτό κουτί και δεν πρόλαβαν να κρατήσουν το μικρό αυτό χεράκι. Εύχομαι δύναμη σε όλους τους γονείς και πιο πολύ σε αυτούς που φεύγουν από εκεί χωρίς τους δικούς τους μαχητές».