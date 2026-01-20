LIFE Showbiz Celebrities

Χίλαρι Νταφ: Η μεγάλη επιστροφή στη σκηνή και η κορυφαία στιγμή που ενθουσίασε το κοινό

Το νέο της άλμπουμ με τίτλο «luck...or something», αναμένεται στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Mature», κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου.

Η Χίλαρι Νταφ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή στη σκηνή, χαρίζοντας μια εμφάνιση που ήταν το όνειρο κάθε θαυμαστή της διάσημης σειράς «Lizzie McGuire». Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο εμβληματικό O2 Shepherd's Bush Empire του Λονδίνου στην πρώτη της συναυλία από το 2015. Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν η ερμηνεία της επιτυχίας «What Dreams Are Made Of» την οποία η Χίλαρι Νταφ τραγούδησε ζωντανά για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στην ταινία του 2003 «The Lizzie McGuire Movie» και η συναυλία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «luck...or something», που αναμένεται στις 2 Φεβρουαρίου. Το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Mature», κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου, ενώ το «Roommates» δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες, στις 16 Ιανουαρίου.

Στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της δουλειάς, η μίνι περιοδεία με τίτλο «Small Rooms, Big Nerves Tour» θα συνεχιστεί στο Τορόντο στις 24 Ιανουαρίου και στη συνέχεια, η καλλιτέχνιδα θα κατευθυνθεί προς τις ΗΠΑ για επιπλέον εμφανίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και μια σειρά παραστάσεων στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με το People.

