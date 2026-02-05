Χίος: Οι Τούρκοι αρχίζουν την προπαγάνδα και στην ελληνική Βουλή ακούγονται «τέρατα»

«Οι Έλληνες λιμενικοί είναι οι δολοφόνοι» γράφει το πλακάτ της διαδηλώτριας στο λιμάνι της Χίου στη φωτογραφία που βλέπετε από τη χθεσινοβραδινή διαδήλωση για την πολύνεκρη τραγωδία.

Την ίδια ώρα στη Βουλή ακούγονται «τέρατα». Ο Πλεύρης κατηγορεί όσους θέλουν πραγματική έρευνα ότι μπορεί να στηρίζουν τους διακινητές, η αντιπολίτευση άρχισε να βγάζει πορίσματα κατηγορώντας, ψιθυριστά, είτε το Λιμενικό, είτε την κυβέρνηση. Και ο Βελόπουλος, μετά από την αυτοδικία για τα Τέμπη, πέρασε στο επόμενο στάδιο του «Αλτ, τις ει; και μπουμπουνάς...».

Κωμωδία.

Θα ήταν κωμωδία εάν δε μιλούσαμε για ανθρώπινες ζωές. Και εάν, την ίδια ώρα, που στην ελληνική Βουλή ακούγονταν ασυναρτησίες πριν υπάρξει το παραμικρό σήμα από τη δικαιοσύνη, η Τουρκία δεν ξεκινούσε την προπαγάνδα επί του μεταναστευτικού.

Μεταφέρω το χθεσινοβραδινό ρεπορτάζ από το δίκτυο A haber

«Η ελληνική ακτοφυλακή βύθισε το μεταναστευτικό σκάφος;;



Η Ελλάδα στόχευσε για άλλη μια φορά τους πρόσφυγες στο Αιγαίο. Οι ελληνικές δυνάμεις της ακτοφυλακής, οι οποίες είχαν βυθίσει επανειλημμένα βάρκες μεταναστών στο παρελθόν, αυτή τη φορά συγκρούστηκαν με προσφυγικό σκάφος».

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.