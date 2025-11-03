«Το καλύτερο που μου έχει συμβεί είναι ότι έκανα έναν νέο φίλο, κάτι που δεν περιμένεις ποτέ σε αυτές τις ηλικίες. Πάντα αστειευόμαστε ότι μετά τα 40, δεν κάνεις πραγματικά νέους φίλους. Είναι ένα όνειρο γιατί ο Χιου είναι τόσο ευγενικός και ταλαντούχος και ακόμα πιο γενναιόδωρος. Είναι πραγματικά φανταστικός». Αυτά έλεγε το 2022 η Σάτον Φόστερ για τον άντρα που της είχε κλέψει την καρδιά, φιλικά, αφού τότε ο έρωτας δεν είχε χτυπήσει την πόρτα τους ή κι αν την είχε χτυπήσει κανείς από τους δύο δεν είχε ακόμα συνειδητοποιήσει τη χιονοστιβάδα των συναισθημάτων που πλησίαζε.

φωτογραφία Imago

Τους ένωσε το Μπρόντγουεϊ

Τζάκμαν και Φόστερ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και οι δύο έπαιζαν σε διάφορα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Στήριξαν ο ένας την καριέρα του άλλου για χρόνια πριν τελικά συνεργαστούν το 2019 στην αναβίωση του “The Music Man”, πάλι στο Μπρόντγουεϊ, μια αναβίωση όμως που λόγω Covid δεν συνέβη πριν από το 2022.

Εκείνη την εποχή ο Τζάκμαν ήταν παντρεμένος με την Ντέμπορα - Λι Φαρνές (έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά), ενώ η Φόστερ με τον Τεντ Γκρίφιν (έχουν ένα παιδί). Τον Σεπτέμβριο του 2023 Τζάκμαν και Φαρνές ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μετά από 27 χρόνια γάμου, ενώ η Φόστερ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2024 έπειτα από 10 χρόνια γάμου.

Στις αρχές του 2025 ο 57χρονος Τζάκμαν και η 50χρονη Φόστερ που μάθαμε στη σειρά του Ντάρεν Σταρ, “Younger”, επιβεβαίωσαν με τον τρόπο τους πως είναι ζευγάρι όταν οι παπαράτσι τους απαθανάτισαν να κρατιούνται χεράκι χεράκι στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Πάντως το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ήρθε μόλις πριν από λίγες ημέρες όταν εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας του Τζάκμαν “Song Sung Blue”.

φωτογραφία Imago

«Είσαι η καλύτερη, όχι εσύ είσαι ο καλύτερος»

Κατά καιρούς οι δύο ηθοποιοί έκαναν δηλώσεις ο ένας για τον άλλον μιλώντας με κολακευτικά λόγια. «Έχει χάρισμα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που βρίσκομαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του, μαθαίνω από αυτόν, συνεργάζομαι μαζί του και μπορώ να κάνω αυτό το κλασικό μιούζικαλ. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και είμαι τόσο θαυμαστής του, αλλά είναι επίσης ο πιο φυσιολογικός, προσγειωμένος άνθρωπος», είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο που έκαναν το “The Music Man”. Εκείνος αργότερα είχε πει πως αρχικά φοβόταν να συνεργαστεί με την Φόστερ μετά τα χρόνια της στο Μπρόντγουεϊ. «Έχω παρακολουθήσει όλα όσα έχει κάνει και είναι καταπληκτικά. Και είμαι ο τύπος που στην πρώτη μου παράσταση, την “Πεντάμορφη και το Τέρας”, ήταν στο συμβόλαιό μου ότι έπρεπε να κάνω μαθήματα φωνητικής μία φορά την εβδομάδα».

φωτογραφία Imago

Σχέση σαν βραβείο

Το 2002, η Φόστερ πρωταγωνίστησε -και αργότερα κέρδισε ένα βραβείο Tony για την ερμηνεία της- ως Μίλι Ντίλμαουντ στο μιούζικαλ “Thoroughly Modern Millie”, παράσταση την οποία είδε και ο Τζάκμαν που τότε ήταν απασχολημένος με το franchise “X-Men”, ενώ παράλληλα εργαζόταν στο Μπρόντγουεϊ στο μιούζικαλ “The Boy from Oz”.

Με τα χρόνια, οι δυο τους παρέμειναν συνδεδεμένοι μέσω του μουσικού θεάτρου. Το 2008 παρακολούθησαν το μιούζικαλ “Σρεκ” και το 2014 χόρεψαν μαζί στα 68α Βραβεία Tony. Τα συγκεκριμένα βραβεία φαίνεται πως τους έχουν πάει καλά, αφού το 2022 εμφανίστηκαν μαζί στα 75α Βραβεία Tony όπου ερμήνευσαν ένα από τα τραγούδια τους από το “The Music Man”.

Και κάπως έτσι από χορευτικές φιγούρες, ήρθαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου ελπίζοντας αυτή η νέα σχέση να τους χαρίσει και ένα βραβείο Tony στην ίδια τη ζωή.