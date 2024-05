🔴⚪🗣️ Mendilibar: "This is a critical match for us. We will not change a thing in our preparation compared to other matches. We are here with the aim to win".​

____________



🔴⚪🗣️ Μεντιλίμπαρ: «Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας αυτός για εμας. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στο… pic.twitter.com/Bcbvufev7E