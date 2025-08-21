Χριστίνα Αλούπη: «Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου»

«Επαγγελματικά είμαι σε μια περίοδο που ψάχνομαι με διάφορα πράγματα. Δεν βιάζομαι η αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να κάνω μια σωστή κίνηση για μένα και για την οικογένειά μου», είπε η Χριστίνα Αλούπη στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα».

«Δεν κάνουμε κοινές εμφανίσεις»

Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να σχολιάσει και όλους όσοι λένε πως ο γάμος της περνάει κρίση, επειδή δεν τη βλέπουν μαζί με τον άντρα της. «Δεν υπάρχει περίπτωση ένας γάμος ή μια συμβίωση, μια μακροχρόνια σχέση να μην περάσει κρίση, δεν γίνεται, είναι αδύνατον! Είναι πολύ δύσκολο η πορεία μιας σχέσης να είναι μονίμως παράλληλη. Κάποια στιγμή θα φύγει ο ένας από δω, θα πάει ο άλλος από κει, κάτι θα γίνει, θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί πρέπει να το βρεις γρήγορα. Αν δεν ξαναβρείς γρήγορα τους ρυθμούς σου και την επαφή σου με τον άλλον άνθρωπο, το χάνεις εύκολα. Εμείς δεν κάνουμε κοινές εμφανίσεις, σπάνια κάνουμε δηλαδή. Δεν προβάλλω καθόλου τον γάμο μου, τη σχέση μου, μέσα από τα social media».

«Έπρεπε να παλέψεις»

Η Αλούπη αναφέρθηκε και στο πόσο δυσκολεύτηκε να αλλάξει επάγγελμα επειδή είχε υπάρξει μοντέλο! «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πέρασμα από το μόντελινγκ σε οποιονδήποτε άλλο χώρο γιατί κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου, το οποίο είναι κάτι που έπρεπε να παλέψεις για να το βγάλεις από πάνω σου».

Διπλός ρόλος

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και σε όλες εκείνες τις φορές που ο άντρας της λείπει και η ανατροφή των παιδιών τους πέφτει επάνω της. «Είναι σαν να έχω και τον ρόλο του μπαμπά με τα παιδιά και το καταλαβαίνω περισσότερο όσο μεγαλώνουν γιατί είναι δύο αγόρια. Κάποια στιγμή αντιμετωπίζεις αγορίστικα πράγματα και λες πως το χειρίζομαι εγώ τώρα αυτό, μακάρι να είχα έναν άντρα δίπλα μου να μου πει πως να αντιδράσω. Έχω καταφύγει σε συμβουλές από παιδοψυχολόγο και η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει πολύτιμες βοήθειες».