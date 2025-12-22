Χριστίνα Βίδου: «Κάποτε ήμουν 126 κιλά γιατί το συναισθηματικό φαγητό ήταν η διαφυγή μου»

Η Χριστίνα Βίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» και αναφέρθηκε σε μια περίοδο της ζωής της που είχε βρει ως διέξοδο στις δυσκολίες που βίωνε, το συναισθηματικό φαγητό.

«Κάποτε ήμουν 126 κιλά και τώρα είμαι 61. Το συναισθηματικό φαγητό για εμένα ήταν η διαφυγή μου για πάρα πολλά χρόνια για πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι κανάκευα τον εαυτό μου όταν ήμουν πάρα πολύ ζορισμένη με κάτι. Ότι μου αξίζει τώρα να του δώσω κάτι να φάει. Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο τιμωρούσα τον εαυτό μου. Αλλά στην ηλικία που είχα τότε, 25,26,27, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις.

Ήμουν ένα κοριτσάκι 8 ετών που είχε κιλά. Η αγωνία της μητέρας μου, η οποία δεν ζει πια, ήταν μην τυχόν όντως εγώ ξεφύγω. Βέβαια αυτά τα κιλά έγιναν ύψος, αλλά μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, εγώ σταμάτησα στα 8 να τρώω ψωμί. Ένα πρώτο κομμάτι λοιπόν που χτίστηκε τότε στη δική μου τη συμπεριφορά ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι με την πάροδο των χρόνων, οι απώλειες στη ζωή μου. Όπου αποφάσισε για κάποιο λόγο ο δικός μου αμυντικός μηχανισμός να με προστατεύσει από το να μην πονέσεις ξανά».

Και αποκάλυψε: «Ο σύντροφός μου σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από πολλά χρόνια. Έλεγα "δεν θα ξαναπονέσω, άρα τι θα κάνω;". Δεν το σκέφτεσαι και το κάνεις. Βρίσκεις διέξοδο στο φαγητό. Οπότε έγινα μία ωραιότατη κοπέλα των 126 κιλών, που ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις τον εαυτό σου. Θυμάμαι να παραγγέλνω μία ολόκληρη πίτσα να τη φάω και μιλάμε τώρα για 25-26 ετών. Τώρα άμα μου πεις ένα κομμάτι, δεν μπορώ να φάω. Όχι επειδή προσέχω, επειδή δεν μπορώ».