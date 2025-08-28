«Christmas Karma»: Ο κόμης του Γκράνθαμ από το «Downton Abbey» μεταμορφώνεται σε… φάντασμα

Η «Χριστουγεννιάτικα Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς παίρνει φέτος μιαν άλλη μορφή, αφού γίνεται μιούζικαλ και τον Νοέμβριο βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες με μια σειρά από εκπλήξεις.

Ο 61χρονος Χιου Μπόνβιλ -που στις 12 Σεπτεμβρίου θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale»- γίνεται αγνώριστος αφού υποδύεται το φάντασμα του Τζέικομπ Μάρλεϊ, του πεθαμένου συνεταίρου του Εμπενίζερ Σκρουτζ. Οι πρώτες φωτογραφίες από το φιλμ δείχνουν έναν άλλο Μπόνβιλ να κουβαλάει τις αλυσίδες από τις αμαρτίες του!

φωτογραφία Instagram

«Πολύχρωμη μουσική γιορτή»

Στη χριστουγεννιάτικη ταινία που έγραψε και σκηνοθέτησε η Γκούριντερ Τσάντα («Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ)» ο Κουνάλ Ναγιάρ που τον μάθαμε στο «The Big Bang Theory», ηγείται του… σχήματος, αφού ερμηνεύει έναν σύγχρονο Σκρουτζ, τον κύριο Σουντ. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν επίσης η Εύα Λονγκόρια, γνωστή μας από το «Desperate Housewives», ο Μπίλι Πόρτερ, αλλά και ο… Boy George!

φωτογραφία Instagram

Οι συντελεστές της ταινίας την παρουσιάζουν ως μια «χαρούμενη και πολύχρωμη μουσική γιορτή της Βρετανίας του σήμερα και όλων των κοινοτήτων και των πολιτισμών της», αλλά και ένα αξέχαστο και μαγικό ταξίδι.

φωτογραφία Instagram

Όσο για το soundtrack, οι θεατές θα ακούσουν μεταξύ άλλων μουσική επηρεασμένη από gospel, χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ραπ και κλασική ποπ, καθώς και κομμάτια από τους Gary Barlow των Take That, Nitin Sawhney, Shaznay Lewis, Ben Cullum, Panjabi MC και Malkit Singh.

φωτογραφία Instagram

Το «Christmas Karma» θα προβληθεί στους κινηματογράφους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στις 14 Νοεμβρίου.