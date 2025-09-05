Χρήστος Μενιδιάτης: «Δεν έχω ποτέ πρόβλημα με τη μαρκίζα... κάποιοι έχουν περισσότερη λαοφιλία»

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Μενιδιάτης και μίλησε για την μαρκίζα, εξηγώντας τον τρόπο που σκέφτεται ούτως ώστε να μην νιώθει αδικημένος και να μην δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις με τους συναδέλφους του και τους επιχειρηματίες των νυχτερινών μαγαζιών που συνεργάζεται.

«Είναι πολύ απλά τα πράγματα, εμένα τόσα χρόνια δεν έχει ποτέ υπάρξει πρόβλημα στις συνεργασίες μου, ούτε έχω χαλάσει συνεργασίες μου. Από την αρχή συζητάμε 2-3 πράγματα. Καλό είναι να συζητιούνται απευθείας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, γιατί καμία φορά οι επιχειρηματίες και οι μεσάζοντες κοιτούν να φτιάξουν κάτι με αποτέλεσμα να μην αποσαφηνίζουν απόλυτα τι ισχύει και από παρεξήγηση μπορεί να χαλάσει μία συνεργασία και μία σχέση ανθρώπων.

Καλό είναι να τα λέμε απευθείας μεταξύ μας και να προχωράμε. Δεν έχω ποτέ πρόβλημα με τη μαρκίζα, η δουλειά που κάνω εγώ είναι τόσο τίμια και τόσο αληθινή».



Ο επιτυχημένος τραγουδιστής συμπλήρωσε: «Δίνεται αυτό που αξίζει στον καθένα, τι να κάνεις δηλαδή να πας να απαιτήσεις τη μαρκίζα από κάποιον που έχει περισσότερες επιτυχίες από εσένα και περισσότερη λαοφιλία από εσένα;».