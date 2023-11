Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου, έχει κλέψει τις εντυπώσεις!

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει όλος ο πλανήτης, αλλά στο σταθμό St. Pancras, σκέφτηκαν να φτιάξουν κάτι εντυπωσιακό. Έτσι, σε συνεργασία με το Hatchards, δημιούργησαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 12 μέτρων, στολισμένο από 3.800 βιβλία!

Διαθέτει μια ελικοειδή σκάλα, η οποία τυλίγεται γύρω από 270 ράφια βιβλίων και είναι φωτισμένη με υπέροχα φωτάκια.

Περιλαμβάνει εμβληματικούς χριστουγεννιάτικους τίτλους, όπως το «A Christmas Carol» του Charles Dickens και το «The Lion, The Witch and the Wardrobe» του C.S. Lewis.

Μέσα σε αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι μπορούν να βρουν ένα ήσυχο μέρος για να διαβάσουν ένα αγαπημένο τους βιβλίο!