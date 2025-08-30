Χρόνια Πολλά, MINI! 66 χρόνια διασκεδαστικής οδήγησης, στυλ και μοναδικότητας.

Τον Αύγουστο του 1959, η British Motor Corporation αποκάλυψε το πρώτο Mini. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τον αντίκτυπο που θα είχε η καινοτόμος ιδέα του οραματιστή Βρετανού μηχανικού, Alec Issigonis στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εξήντα έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού πλέον κλασικού Mini, η μάρκα MINI κάνει αναδρομή σε δεκαετίες αγωνιστικών επιτυχιών, πρωτοποριακής καινοτομίας, ανατρεπτικού σχεδιασμού και αδιαπραγμάτευτης διασκεδαστικής οδήγησης.

Η οικογένεια MINI συνδυάζει παράδοση και μοντέρνα αισθητική

Με την ολική ανανέωση της γκάμας μοντέλων της τα τελευταία δύο χρόνια, η MINI έχει για άλλη μια φορά ευθυγραμμίσει τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ιστορική της κληρονομιά με το μέλλον: με τη νέα, χαρισματική γενιά των MINI Cooper και MINI Countryman, την παγκόσμια πρεμιέρα του MINI Aceman – του πρώτου crossover μοντέλου στην premium κατηγορία – και την κυκλοφορία του νέου MINI Cabrio, η MINI συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία στο σήμερα.

Στα 66α γενέθλιά της, η MINI κάνει αναδρομή στις πρόσφατες επιτυχίες της: με μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα ηλεκτροκίνητων εκδόσεων στην οικογένεια MINI, η μάρκα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ακόμα και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις. Τα νέα μοντέλα John Cooper Works καταδεικνύουν επίσης την αγωνιστική εμπειρία της MINI, ενώ με την εντυπωσιακή δεύτερη θέση στην κατηγορία τους στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring, η MINI απέδειξε πρόσφατα πόσο βαθιά ριζωμένος είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στο DNA της.

Με πάθος, δημιουργικότητα και συλλογικό πνεύμα, οι λάτρεις της MINI σε όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες μια μοναδική κοινότητα που ξεπερνά γενιές και ηπείρους, προσδίδοντας στη MINI τη χαρακτηριστική, παιχνιδιάρικη προσωπικότητά της.

66 χρόνια ζωντανής ιστορίας στην αυτοκινητοβιομηχανία – αναδρομή στα ορόσημα της MINI:

26 Αυγούστου 1959

Η British Motor Corporation αποκαλύπτει το πρώτο Mini στην ιστορία. Ο σχεδιασμός φέρει την υπογραφή του Βρετανού μηχανικού Alec Issigonis.

1961 Παρουσιάζεται το πρώτο Mini Cooper, στην τιμή των 680 λιρών.

1962 Λίγο μετά την έναρξη της παραγωγής του Mini, η British Motor Corporation κατασκεύαζε 200.000 οχήματα ετησίως.

1963-64Αποκαλύπτεται το πρώτο Mini Cooper S.

1964 Ο οδηγός αγώνων Paddy Hopkirk παίρνει μία εντυπωσιακή νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο στο τιμόνι ενός Mini Cooper S.

1965 Το Mini σημειώνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο, με οδηγό τον Timo Makinen.

Η Mini γιορτάζει την παραγωγή ενός εκατομμυρίου οχημάτων.

Το Mini εξοπλίζεται για πρώτη φορά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.



1967 Το Mini κερδίζει για τρίτη φορά στο Ράλι Μόντε Κάρλο.

1972 Η Mini γιορτάζει την παραγωγή τριών εκατομμυρίων οχημάτων.

1981 Μείωση της παραγωγής στα 70.000 οχήματα ετησίως.

1990 Υπό την καθοδήγηση της Rover, η MINI παρουσιάζει μια νέα γενιά του MINI Cooper – αρχικά σε έκδοση περιορισμένης παραγωγής και αργότερα ως μοντέλο μαζικής παραγωγής.

1992 Για πρώτη φορά, το Mini διατίθεται και σε έκδοση cabrio.'

1994 To BMW Group εξαγοράζει την Rover – και μαζί της την Mini. Η εξαγορά αυτή θέτει τα θεμέλια για τη σημερινή μορφή της μάρκας MINI.

2001 Παγκόσμια πρεμιέρα του πρώτου MINI του BMW Group.

Έναρξη της παραγωγής του MINI στο εργοστάσιο της Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η νέα γενιά του MINI Cooper S παρουσιάζεται στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Τόκιο, στην Ιαπωνία.

2002 Η MINI πετυχαίνει το ορόσημο παραγωγής 100.000 αυτοκινήτων στο εργοστάσιό της στην Οξφόρδη.

2004 Αποκαλύπτεται το MINI Cooper S Cabrio.

2007 Αποκαλύπτονται τα MINI One και MINI Cooper D.

Το πρώτο MINI Clubman γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα του.

2010 Αποκαλύπτεται το πρώτο MINI Countryman.

2014 Η MINI παρουσιάζει για πρώτη φορά το MINI Cooper σε 5θυρη έκδοση.

2015 Η MINI παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο λογότυπο.

2016 Η MINI πετυχαίνει το ορόσημο παραγωγής 3.000.000 αυτοκινήτων στο εργοστάσιό της στην Οξφόρδη.

2020 Η MINI γίνεται για πρώτη φορά πλήρως ηλεκτρική: ξεκινά η παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιο της Οξφόρδης με το MINI Cooper SE.

2021 Νέα έκδοση για το 3θυρο ΜΙΝΙ, το 5θυρο MINI και το MINI Cabrio.

2023 Το νέο MINI σηματοδοτεί το ξημέρωμα μιας νέας εποχής: παρουσιάζεται η νέα γενιά των MINI Cooper και MINI Countryman – και τα δύο διαθέσιμα πλέον ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

2024 Με το MINI Aceman, η μάρκα παρουσιάζει ένα εντελώς νέο μοντέλο – το πρώτο crossover στην κατηγορία μικρών premium αυτοκινήτων.

2024 Η MINI John Cooper Works και η Bulldog Racing πανηγυρίζουν τη νίκη στην κατηγορία τους στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring.

2024 Παρουσίαση του νέου 5-θυρου MINI Cooper και του νέου MINI Cabrio.

2025 Η MINI John Cooper Works και η Bulldog Racing γιορτάζουν τη δεύτερη θέση στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring.