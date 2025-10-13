Χρύσα Κατσαρίνη: «Διαγνώστηκα με ΔΕΠΥ πριν από 1,5 χρόνο... πολύ αργά - Μου δυσκόλευε όλη μου τη ζωή»

Η stand up comedian Χρύσα Κατσαρίνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» και μίλησε με τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη για την επαγγελματική της ζωή, αλλά και για πιο προσωπικά θέματα. Μεταξύ άλλων, προχώρησε και σε μια αποκάλυψη... εξομολογήθηκε ότι διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ, μόλις πριν από 1,5 χρόνο και τότε άρχισε να συνειδητοποιεί, γιατί κάποια πράγματα στην ζωή της, την δυσκόλευαν.

«Η παράστασή μου είναι βασισμένη στην πρόσφατη διάγνωσή μου με ΔΕΠΥ, μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή για όσους δε γνωρίζουν. Διαγνώστηκα πριν 1,5 χρόνο που είναι πολύ αργά και συνειδητοποίησα ότι έκανα πράγματα στην καθημερινότητά μου, που έκαναν κι άλλοι άνθρωποι. Δεν είμαι ποτέ στην ώρα μου. Επειδή έχεις πολλές σκέψεις στο μυαλό σου, είναι αδύνατον να μείνεις σε μία σταθερή σκέψη και να προχωρήσεις κάνοντας μία δουλειά.

Αυτό το πράγμα μου δυσκόλευε όλη μου τη ζωή αλλά δεν το έβλεπα σαν πρόβλημα γιατί δεν είχα τη σύγκριση. Είναι πολύ δύσκολο να προσπαθείς να συγκεντρωθείς για να γράψεις ένα κείμενο. Συγκεντρώνομαι με πολύ κόπο» δεν δίστασε να παραδεχθεί.

H νέα της stand up comedy παράσταση έχει τίτλο «ΚΑΙ ΤΙ ΕΛΕΓΑ;» και αφορά ένα και μόνο βράδυ. Αυτο της 6ης Μαϊου του 2012. Ένα καθοριστικό βράδυ...