Στη δεύτερη θέση της λίστας του Condé Nast Traveller για τις πλέον καθαρές παραλίες στον κόσμο βρίσκεται η Ελλάδα, ενώ η Κύπρος καταλαμβάνει τη 10η θέση.



«Χρειάζεστε μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με άμμο και θάλασσα; Αυτές οι χώρες έχουν τις καθαρότερες παραλίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία», αναφέρει το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό, καλώντας τους αναγνώστες του να περιπλανηθούν σε μερικές από τις πλέον παρθένες παραλίες του κόσμου, που έχουν αναγνωριστεί και με το σήμα της Γαλάζιας Σημαίας.



Όπως εξηγεί το περιοδικό, το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» διαχειρίζεται το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με έδρα την Κοπεγχάγη, και είναι ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα εθελοντικά βραβεία στον κόσμο για παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Η Γαλάζια Σημαία απονέμεται με βάση μια σειρά αυστηρών κριτηρίων που αφορούν στο περιβάλλον, την εκπαίδευση, την ασφάλεια των υδάτων, την ασφάλεια και την πρόσβαση, που πρέπει να τηρούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης.



«Για τους ταξιδιώτες, βλέποντας τη Γαλάζια Σημαία σημαίνει ότι πηγαίνετε σε ένα μέρος που σας δημιουργεί προσδοκίες για εκπληκτική ομορφιά και δέσμευση για βιωσιμότητα και κορυφαίες ανέσεις», σημειώνει το δημοσίευμα. Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί με Γαλάζια Σημαία 5.038 παραλίες, μαρίνες και σκάφη σε 51 χώρες.

Αργυρό στην Ελλάδα - Έχει 596 παραλίες με Γαλάζια Σημαία



Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα, με 596 παραλίες να έχουν πάρει για φέτος τη Γαλάζια Σημαία, με τις 94 να βρίσκονται στη Χαλκιδική.



Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ταξιδιωτικό περιοδικό στην παραλία Καμπούδι, κοντά στην Ουρανούπολη, μια περιοχή που βραβεύεται κάθε χρόνο από το 1951 με τρεις Γαλάζιες Σημαίες.



«Πρόκειται για μια μεγάλη, αμμώδη παραλία που είναι εύκολα προσβάσιμη οδικώς, έχει ρηχά νερά ιδανικά για παιδιά και είναι καλά εξοπλισμένη με εγκαταστάσεις φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ράμπες σε διάφορα σημεία της παραλίας. Κάντε ιστιοπλοΐα γύρω από την παραλία ή νοικιάστε ένα σκάφος και εξερευνήστε το νησί», προτείνει το περιοδικό.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα



1. Ισπανία

Με περισσότερες από 600 παρθένες ακτές, η Ισπανία κατέκτησε το 2022 το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τις περισσότερες παραλίες με γαλάζια σημαία και κατέχει το ρεκόρ για δύο συνεχόμενα έτη. Μια από τις καθαρότερες και ομορφότερες παραλίες της Ισπανίας είναι η παραλία Burriana στο νότιο θέρετρο της πόλης Nerja. Αυτή η παραλία με τη σκούρα χρυσή άμμο διαθέτει ενοικιαζόμενες ξαπλώστρες, καλοδιατηρημένες τουαλέτες, χώρο για καταδύσεις, ακόμη και βιβλιοθήκη. Περιβάλλεται από έναν πεζόδρομο γεμάτο περίπτερα με σουβενίρ, καταστήματα και διάφορα εστιατόρια.

2. Ελλάδα







cntraveler.com

3. Τουρκία

Από τα θέρετρα της Αλικαρνασσού μέχρι την ιστορική γοητεία της Αττάλειας, η Τουρκία διαθέτει μια εντυπωσιακή σειρά από παραλίες με γαλάζια σημαία. Η επαρχία της Αττάλειας, γνωστή για τις γαλήνιες ακτές της, φιλοξενεί 231 από αυτές. Μεταξύ αυτών είναι και η σχεδόν πέντε μιλίων παραλία Lara Beach. Περιβάλλεται από πολλά πολυτελή θέρετρα, όπως το εμβληματικό Venezia Palace Deluxe Hotel και το Grand Park Lara Hotel, τα οποία διαθέτουν μαγευτική θέα στα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου.

4. Ιταλία

Με ακτογραμμή περίπου 4.971 μιλίων, η Ιταλία είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για παραθαλάσσιο τουρισμό με 457 παραλίες πιστοποιημένες με γαλάζια σημαία. Η Λιγουρία, κατά μήκος της ιταλικής ριβιέρας, είναι μία από τις μοναδικές ιταλικές περιφέρειες που έχει βραβευτεί με 34 Γαλάζιες Σημαίες για 14 συνεχόμενα έτη. Η Τροπέα στη νότια ακτή της Ιταλίας διαθέτει κρυστάλλινα νερά και μαλακή άμμο που περιβάλλεται από πανύψηλα βράχια. Πιάστε τα κύματα ενώ επιδίδεστε σε θαλάσσια σπορ, όπως καγιάκ, ιστιοσανίδα και κολύμβηση με αναπνευστήρα. Για όσους θέλουν να μείνουν στη στεριά, υπάρχουν επίσης πολλά μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλατικές διαδρομές.



5. Γαλλία



Η χώρα στην οποία δημιουργήθηκε η Γαλάζια Σημαία βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα φέτος με περισσότερες από 400 καθαρές παραλίες. Μία από τις τελευταίες προσθήκες είναι η Plage de Trez Goarem στην λοφώδη βορειοδυτική περιοχή της Βρετάνης, που βρίσκεται σε περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή. Αν και μικρή, με μήκος μόλις μισό μίλι, η παραλία φιλοξενεί αμμόλοφους και πολύχρωμα πουλιά όπως ο καλαμοκανάς. Να είστε προσεκτικοί όταν κολυμπάτε- τα ρεύματα μπορεί να γίνουν ισχυρά τα καλοκαίρια.



6. Πορτογαλία



Η ακτογραμμή της Πορτογαλίας είναι ένας θησαυρός από παραλίες με γαλάζια σημαία, που αποτελούν την επιτομή της πολυτέλειας και της φυσικής ομορφιάς. Η Praia da Falésia είναι μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταξύ των τουριστών και είναι γνωστή για την καθαριότητά της. Εκτείνεται για σχεδόν τέσσερα μίλια και μπορεί να αναγνωριστεί από τους κόκκινους βράχους, τα πεύκα και τα μονοπάτια πεζοπορίας που την περιβάλλουν, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για περιπάτους στη φύση.



7. Δανία



Από τη μαλακή, πουδρένια άμμο του Skagen μέχρι τη γραφική ακτογραμμή του Bornholm, η Δανία διαθέτει μερικές από τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Η παραλία Søndervig είναι μία από τις πιο γνωστές της και βρίσκεται δίπλα στη Βόρεια Θάλασσα. Η παραλία προσφέρει δωρεάν ανέσεις, όπως WiFi, πρόσβαση σε ντους με κρύο νερό, σταθμούς νερού για κατοικίδια, δημόσιες τουαλέτες και περίπτερα με πάγο για ένα παγωμένο ποτό. Διαθέτει ακόμη και μια μίνι σχολή εκπαίδευσης ναυαγοσωστών για παιδιά.



8. Ιρλανδία



Στην Ιρλανδία, το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» λειτουργεί από το 1988 από το An Taisce, το National Trust for Ireland, για λογαριασμό του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE). Το Old Head στην κομητεία Mayo βραβεύτηκε φέτος με Γαλάζια Σημαία για πρώτη φορά από το 2012. Αυτή η παραλία είναι προστατευμένη, υποστηρίζεται από βραχώδεις βράχους, είναι φιλική προς τα κατοικίδια και είναι ιδανική για δραστηριότητες όπως κολύμπι, σέρφινγκ, τζετ σκι, καταδύσεις, κολύμβηση με αναπνευστήρα και ψάρεμα.



9. Αγγλία



Όταν πρόκειται για παραλίες στην Αγγλία, οι περισσότεροι ταξιδιώτες σκέφτονται συνήθως τις γαλήνιες ακτές του Isle of Wight στη Μάγχη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ακόμη γραφικές παραλίες στη χώρα, στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να τολμήσουν να πάνε τις πολύτιμες ημέρες που ο ήλιος βγαίνει. Μια από τις ιδιαίτερα καθαρές παραλίες είναι η παραλία West Wittering στο Σάσεξ. Κρυμμένη στα μισά του δρόμου μεταξύ Πόρτσμουθ και Μπόγκνορ Ρέτζις, η παραλία διαθέτει λαμπερά γαλάζια νερά, χώρους κατασκήνωσης που διατίθενται για διανυκτέρευση στις γύρω περιοχές, ιππασία, ιατρική μονάδα και τουαλέτες φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες με κλειδιά RADAR, ράμπες και αναπηρικά αμαξίδια παραλίας.



10. Κύπρος



Οι καθαρές παραλίες της Κύπρου προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Η παραλία Νησί, λίγα βήματα μακριά από το δημοφιλές θέρετρο Αγία Νάπα, συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές παραλίες της Κύπρου και εξακολουθεί να διαθέτει αρκετά ήσυχα σημεία για να απολαύσετε την αστραφτερή λευκή άμμο και να κολυμπήσετε στην ήρεμη θάλασσα. Γίνεται επίσης δημοφιλής προορισμός για τους clubbers λόγω των πολυάριθμων beach parties που διοργανώνονται από το Nissi Bay Beach Bar. Υπάρχουν επίσης δύο γήπεδα μπιτς βόλεϊ ανοιχτά για το κοινό.