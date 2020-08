“Η ανθρώπινη φωνή”: Στο απόσπασμα η Τίλντα Σουίντον, βρίσκεται σε έναν χώρο που θυμίζει στούντιο ζωγράφου και φορά ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα. Στέκεται πίσω από ένα πάνελ που κάνει την μορφή της θαμπή, βγαίνει από αυτό με αργούς ρυθμούς και αποκαλύπτεται και στη συνέχεια κάθεται σε ένα σκαμνί. Το κλιπ “κόβεται” στο σημείο που ανοίγει το στόμα της, δηλαδή λίγο πριν ακουστεί η φωνή της. Όλο το κλιπ είναι σιωπηλό. Η ταινία είναι η πρώτη αγγλόφωνη του ισπανού σκηνοθέτη, είναι μικρού μήκους και θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας (εκτός συναγωνισμού), μέσα στον Σεπτέμβριο. Η ταινία είναι βασισμένη στον ομώνυμο μονόπρακτο του Ζαν Κοκτώ, που γράφτηκε το 1928 και έκανε πρεμιέρα στη Γαλλία το 1930. Αφορά το τελευταίο τηλεφώνημα που κάνει μία γυναίκα την οποία εγκαταλείπει ο εραστής της μετά από πέντε χρόνια, προκειμένου να παντρευτεί κάποια άλλη. Ο ίδιος ο Πέδρο Αλμοδοβάρ έχει πει πως εμπνεύστηκε την ταινία, μέσα από το υποψήφιο για Όσκαρ “Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης” του 1988.

Terminamos felizmente el rodaje de #lavozhumana , #TheHumanVoice . Pedro y Tilda , de la mano , nos han regalado una experiencia maravillosa a todo el equipo.

