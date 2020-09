H ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη, απέσπασε τον Χρυσό Διόνυσο στο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Εκτός από το κορυφαίο βραβείο, η ταινία απέσπασε τέσσερις τιμητικές διακρίσεις (φωτογραφίας, γυναικείας ερμηνείας για την Έλενα Τοπαλίδου, κοστουμιών και μακιγιάζ), καθώς και το βραβείο της ΟΚΛΕ. Πρόκειται για το πορτρέτο μιας γυναίκας (της Άνθης) και μιας εποχής, εκείνης του τέλους της δεκαετίας του ’80, λίγο πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το τέλος του ψυχρού πολέμου.

Η Άνθη (Έλενα Τοπαλίδου) από την Αθήνα των διαδηλώσεων γράφει στον σύζυγο της, τον Χρήστο (Νίκος Κουρής) που βρίσκεται στην Σοβιετική Ένωση. Η Θέλγια Πετράκη, τα γράμματα αυτά, τα μεταμορφώνει σε ταινία. Στα μάτια της Άνθης η χώρα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και μαζί τους ο Χρήστος μοιάζει να αλλάζει κι αυτός.

Το trailer της ταινίας «Bella»

Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε ο Αλέξανδρος Σκούρας για το «Φυσαρμόνικα Μαν» με τον Μάκη Παπαδημητρίου, μια συγκινητική ιστορία ενός πατέρα που διεκδικεί ανορθόδοξα το παιδί του. Το βραβείο σεναρίου πήγε στον Γιώργο Τελτζίδη για την ταινία «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου, ενώ το βραβείο ντοκιμαντέρ στο «Τεό, ο γείτονάς μου» του Χρήστου Καρτέρη. Τιμητική διάκριση καλύτερης ερμηνείας απέσπασε ο Παύλος Ιορδανόπουλος για το «Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη.

Φέτος, για πρώτη φορά η κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού με επικεφαλής τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο απένειμε το βραβείο «Drama Queer» υπέρ της διαφορετικότητας, στην ταινία «Madonna F64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη. Στο νεοσύστατο Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα, το Grand Prix Student “Almost Famous” κέρδισε η ταινία «The best orchestra in the world» του Χένινγκ Μπακχάους.

Το trailer της ταινίας «Φυσαρμόνικα Μαν»

Μεγάλος νικητής στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα αναδείχθηκε η ταινία «And she hisses»/»Σαν φίδι» (Ισπανία, ΗΠΑ) της Μόνικα Λεκ. Η ανακοίνωση έγινε διαδικτυακά από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πολωνό σκηνοθέτη, Πάβελ Παβλικόφσκι (μέλος της κριτικής επιτροπής) και η σκηνοθέτρια έστειλε ευχαριστήριο βίντεο από το νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο παππούς της, γιορτάζοντας το βραβείο της μαζί του, και κάνοντας πρόποση με ένα ποτήρι κρασί.

Σο φετινό Φεστιβάλ πρωταγωνίστησαν οι γυναίκες δημιουργοί. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό διακρίθηκαν:

η Ανθή Δαουτάκη που, μεταξύ πολλών άλλων, πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ταινία της «Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό», και

η Ζακλίν Λέντζου που απέσπασε το ειδικό βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «Περιβάλλον και κλιματικής αλλαγής» για το «Τέλος του πόνου (μία πρόταση)». Η Ζ. Λέντζου απέσπασε επίσης το βραβείο της FIPRESCI, ενώ η ΠΕΚΚ έδωσε το δικό της στην Ίριδα Μπαγλανέα για το «Goads».

«Το τέλος του πόνου»

Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής, απέσπασε η Αναστασία Κρατίδη για την ταινία «Στα βήματά της». Την τελετή λήξης άνοιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Γιάννης Σακαρίδης, ο οποίος μίλησε για μια διοργάνωση με ωραίες ταινίες, μεγάλα ταλέντα που θα δούμε στο μέλλον, και φιλίες που δημιουργήθηκαν. «Αλλά και για μια ηθική ανάταση που είδαμε στα μάτια του κινηματογραφικού κόσμου».

Ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος υποδέχτηκε στην τελετή λήξης τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά, τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον πρόεδρο του ΕΑΠ Οδυσσέα Ζώρα και τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστο Μέτιο.