Δανάη Μιχαλάκη: «Με σκέφτηκαν για δουλειές αλλά δεν μου τηλεφώνησαν λόγω του παιδιού»

Για την περίοδο της εγκυμοσύνης, την μητρότητα και την επαγγελματική της ζωή μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The 2night show και εξομολογήθηκε: «Έμαθα ότι είμαι έγκυος όταν είχα καθυστέρηση, κάπως μέσα μου το κατάλαβα. Δεν ήταν ο Γιώργος στην Αθήνα και του λέω "δεν κάνω το τεστ μέχρι να έρθεις". Το θέλαμε πάρα πολύ. Στην αρχή είχα πολλούς εμετούς, έχασα πολλά γυρίσματα στην Παραλία, να είναι καλά η παραγωγή, έκανε υπομονή η παραγωγή, με βοήθησαν πάρα πολύ, μετά δούλευα κανονικότατα. Έβαλα 10 κιλά στην εγκυμοσύνη μου. Δεν προσπάθησα να τα χάσω, με τον θηλασμό έτρωγα ό,τι υπήρχε μπροστά μου. Γυμναστική έκανα πέντε μήνες μετά αφότου γέννησα».

Στη συνέχεια της συνέντευξης η ηθοποιός εξήγησε: «Ήθελα να κάνω κορίτσι, όχι ότι δεν θα ήμουν ευτυχισμένη, αν ήταν αγοράκι. Νιώθω ότι ίσως έχω μία καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια.

Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι. Εγώ άθελά μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή. Ξαφνικά λες "τι έχει συμβεί τώρα;", χάνονται οι ισορροπίες. Επέλεξα να μείνω με τη μικρή για δύο χρόνια. Μου είχαν πει ότι με σκέφτηκαν για δουλειές, αλλά δεν μου τηλεφώνησαν λόγω του παιδιού. Δεν με στεναχώρησε, αλλά πάρε με τηλέφωνο».