Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός - Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισίας

Ελλάδα ΔΕΔΔΗΕ Αττική Διακοπές Ρεύματος

ΔΕΔΔΗΕ: Σε αυτές τις 12 περιοχές της Αττικής θα γίνουν διακοπές ρεύματος την Τρίτη 26 Μαΐου

Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.

Pexels
Pexels
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε 12 περιοχές της Αττικής θα γίνουν σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος είναι οι παρακάτω:

  • Αθηναίων
  • Αγίου Δημητρίου
  • Αλίμου
  • Γλυφάδας
  • Δάφνης
  • Καλλιθέας
  • Κρωπίας
  • Λαυρεωτικής
  • Νέας Ιωνίας
  • Περιστερίου
  • Σαρωνικού
  • Υμηττού
deddie3-Rnrba.JPG
deddie2-ziY5m.JPG
deddie1-cD0qg.JPG

Τι κάνουμε σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος

Σε τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε ορισμένες βασικές οδηγίες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το σπίτι μας.

  • Ενημερωνόμαστε για την αιτία της διακοπής, τηλεφωνώντας στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του.
  • Ελέγχουμε τον ηλεκτρικό πίνακα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει κάποια καμένη ασφάλεια.
  • Αποσυνδέουμε τις συσκευές από την πρίζα, προστατεύοντάς τες από πιθανές βλάβες.
  • Φροντίζουμε για το φαγητό μας. Εάν η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη, διατηρούμε τις τροφές στο ψυγείο ή την κατάψυξη.
  • Εάν έχουμε κατοικίδια πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φως και τροφή.

Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές οδηγίες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΔΕΔΔΗΕ Αττική Διακοπές Ρεύματος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader