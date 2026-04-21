«Δεν έχει επαρκή σχέση με τη ζώσα πραγματικότητα»

Από την ώρα που ο Άκης ο Σκέρτσος ανακάλυψε τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος και τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ ψηφοφόρων και βουλευτών και αποφάσισε να μας κάνει κοινωνούς των σκέψεών του, άρχισε μια έντονη συζήτηση μεταξύ των νεοδημοκρατών (το κλίμα μόνο εύκρατο δε το λες).

Πολλά ακούγονται για τις σκέψεις και τις ιδέες του κ. Σκέρτσου. Τα έκανε «σούμα» κοντολογίς ο Γιάννης Οικονόμου με όσα είπε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1.

«Αυτή η ευκολία με την οποία πάμε να φορτώσουμε στον βουλευτή αυτή τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα και τον εκμαυλισμό και τα υπόλοιπα εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο (...) Αισθάνομαι ότι αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. Δεν κατανοεί πώς σφυρηλατείται και πώς οικοδομείται ο δεσμός ενός πολίτη με τον πολιτικό οργανισμό και με το πρόσωπο που καλείται να τον εκπροσωπεί και είναι άκρως ισοπεδωτικό, διότι ο βουλευτής δεν είναι εκπρόσωπος, είναι αντιπρόσωπος. Αντιπροσωπεύει τον κόσμο που τον ψηφίζει και λέει τη γνώμη του. Δεν πάει να διαβάσει το μήνυμα που του δίνει εκπροσωπώντας κάποιον σε μια εκδήλωση αυτός πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος του βουλευτή».

Αυτά είπε ο κ. Οικονόμου στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών - απόψεις για τις οποίες αρκετοί στην Κ.Ο. (μπορεί) αν τον πετύχουν κάπου στη Βουλή, να του σφίξουν το χέρι.

