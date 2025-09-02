«Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός»: Η Βάσω Καζαντζίδη για τα τελευταία χρόνια της ζωής του μεγάλου ερμηνευτή

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν δραματικά. Ο μεγάλος ερμηνευτής ταλαιπωρήθηκε από σοβαρή ασθένεια, η οποία μάλιστα επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του, σε σημείο που να μην τον αναγνωρίζει ούτε η ίδια η σύντροφός του.

Αυτό αποκάλυψε η Βάσω Καζαντζίδη, η οποία μίλησε για την ασθένεια που ταλαιπώρησε τον σπουδαίο Στέλιο τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του, λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία προς τιμή της μεγαλύτερης φωνής που έχει αναδείξει η χώρα μας.

«Πιστεύω ότι όλα, ό,τι κι αν δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειάς του. Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του. Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν "για να έχεις δέκα όγκους μέσα στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη". Κάποια στιγμή ναι, ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί όλο», ανέφερε η Βάσω Καζαντζίδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούνιο 4» της ΕΡΤ.

Η ίδια σχολίασε ότι είχε αρχίσει να βλέπει έναν διαφορετικό άνθρωπο από αυτόν που γνώριζε τα προηγούμενα χρόνια: «Του έλεγα "Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό". Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το κάθε τι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι "αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές". Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό. Σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Βάσω Καζαντζίδη, τα τελευταία δύο χρόνια η αλλαγή στη συμπεριφορά του σπουδαίου τραγουδιστή ήταν εξαιρετικά έντονη: «Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία δυο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μου εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε δέκα όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε "στο είχα πει"».