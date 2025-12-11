Μου το επισήμανε μετριοπαθής δεξιός με τον οποίο συνομιλούσα χθες για το αγροτικό και τους μπελάδες που έχει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

«Δεν υπάρχει και ο Βαγγέλης φέτος» είπε και μου υπενθύμισε πως στις κινητοποιήσεις του 2024 - τον Φεβρουάριο - ο Μεϊμαράκης είχε ανέβει στη Θεσσαλία και είχε βρεθεί στα μεγάλα μπλόκα για να ηρεμήσει τα πνεύματα που και τότε ήταν οξυμένα, όχι βέβαια όπως σήμερα.

Υπουργός ήταν ο Αυγενάκης αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρινε ότι ο κ. Μεϊμαράκης είναι το πρόσωπο που μπορεί να χειριστεί την κατάσταση πριν ξεφύγει.

Ο Φεβρουάριος του 2024 είναι βέβαια πολύ μακριά πλέον. Όπως και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, νομίζω.